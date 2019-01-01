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توتنهام هوتسبر v تشيلسي

هازارد يطالب جماهير تشيلسي باحترام توتنهام قبل مباراة الفريقين

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Getty Images
هازارد يتحدث إلى جماهير تشيلسي قبل مواجهة توتنهام في كأس كاراباو

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

طالب النجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد جماهير تشيلسي باحترام نادي توتنهام، وذلك قبل المباراة التي ستجمع بين الفريقين في نصف نهائي كأس كاراباو.

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وكان توتنهام قد صعد إلى الدور نصف النهائي بعد تغلبه على آرسنال بهدفين للا شيء، كما تأهل تشيلسي بعد تغلبه على بمورنموث بهدف وحيد.

وقبل المباراة المنتظرة، ناشد هازارد جماهير تشيلسي باحترام المنافس وجماهيره حتى لا يحدث أي مشادات بين الجماهير ولا يحدث أية مشكلات كما حدث في مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي.

وقال هازارد: "أحب جماهير كرة القدم في المطلق، توتنهام لديه عدد كبير من المشجعين، ولذلك وجب احترامهم وعدم الإساءة لهم من قبل جماهيرنا"

وتابع: "الجميع لم يكن مسرورًا بخصوص أي إساءات عنصرية تحدث في ملاعب كرة القدم، لذا أفضل أن تلتزم جماهيرنا ولا تكرر هذه المشاهد مرة أخرى"

يذكر أن تشيلسي كان قد عاقب مشجعيه الذين تعرضوا لرحيم ستيرلينج بإساءات عنصرية في مباراة الفريق أمام مانشستر سيتي بمنعهم من دخول الملعب الخاص بالنادي مدى الحياة.

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