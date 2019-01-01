هازارد يرفض انتقادات ساري

تعرف على تصريحات هازارد عقب انتقاد ساري له في فوز تشيلسي على توتنهام

رفض إيدين هازارد، لاعب تشيلسي، الانتقادات التي وجهها له المدير الفني للفريق، مارويسيو ساري، بأنّ الأول لا يمتلك صفات قيادية.

هازارد سجل في ليلة فوز تشيلسي على توتنهام بهدفين لهدف في نصف نهائي كأس الرابطة.

وقال البلجيكي في تصريحات عقب المباراة: "وظيفتي دائمًا في الملعب وأقوم بكل ما لديّ لأجل الفريق وأنا سعيد بذلك. أعتقد أنني قائد داخل الميدان".

وتابع: "لدينا يومين فقط للراحة قبل مواجهة شيفلد وينزداي يوم الأحد المقبل في كأس الاتحاد وعلينا الاستعداد للمنافسة على بطولة أخرى".

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واختتم: "اللاعبون قدموا مباراة جيدة، كنا الأفضل ونستحق الفوز".

ساري سبق وانتقد لاعبو تشيلسي بعد الهزيمة أمام ارسنال في الدوري الإنجليزي.

وأكد المدرب الإيطالي أنّ الفريق استوعب درس الهزيمة من الجانرز وقدّم مستوى أفضل أمام السبيرز.