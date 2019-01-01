هازارد يرد عمليًا على شائعات تعثر مفاوضات ريال مدريد

بشكل غير مباشر. تكفل النجم البلجيكي إدين هازارد بالرد على الشائعات المتداولة منذ صباح اليوم الأربعاء، عن تعقد مفاوضات نقله إلى صفوف ريال مدريد مع فتح سوق الانتقالات الصيفية.

وكان أفضل صانع ألعاب في البريميرليج الموسم المنقضي، قد اعترف بشكل واضح وصريح بعد افتراس آرسنال برباعية مقابل هدف في نهائي اليوربا ليج، أنه في طريقه للخروج من "ستامفورد بريدج"، بعد سبع سنوات قضاها بين جدران النادي.

وفي الوقت الذي تستعد فيه جماهير الريال لاستقبال التوقيع مع هازارد، ادعت بعض الصحف والمواقع الإسبانية، أن إدارة النادي اللندني لم توافق على العرض المبدئي الذي تقدم به رئيس اللوس بلانكوس فلورنتينو بيريز، ما أثار قلق الكثير من مشجعي الميرينجي.

لكن سريعًا، رد هازارد على هذه الشائعات، بظهوره في شوارع مدينة"ماربيا" الإسبانية اليوم الجمعة، ولم يكتف بذلك، بل قام بالتقاط بعض الصور مع عمال أحد المطاعم وهو يحمل معهم قميص النادي الملكي، وهو ما فسرته صحيفة "ميرور"، التي انفردت بالصور، على أنه إشارة جديدة قوية لاقترابه من تحقيق حلمه.

مُهاجمو توتنهام وليفربول كانوا في حالة مميزة خلال دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 🔥

من سيقود فريقه للفوز في مدريد؟ #InnovateYourGame@NissanFootball pic.twitter.com/3gsk3StRVL — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 31, 2019

ومنذ فترة طويلة، لا يكل ولا يمل هازارد من الحديث عن حلمه بارتداء قميص ريال مدريد مدريد والعمل تحت قيادة مُلهمه زين الدين زيدان في "سانتياجو بيرنابيو"، ومؤخرا تضاعف الحديث عن اقترابه من الريال أكثر من أي وقت مضى، بتقارير تؤكد أن عملية ظهوره في منصة شرف ملعب الريال، مجرد مسألة وقت.