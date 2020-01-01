هازارد يتسبب في أزمة بين بلجيكا وريال مدريد

مخاوف حول لياقته البدنية

يشعر نادي ريال مدريد الإسباني، بحالة شديدة من الغضب، بسبب استدعاء الثنائي تيبو كورتوا وإيدين هازارد مع المنتخب البلجيكي.

ريال حاول بشتى الطرق، منع ذهاب الثنائي للمشاركة مع بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية، نظراً للمشاكل البدنية التي يعاني منها كل منهما خاصة هازارد.

كوروتا عاد إلى إسبانيا للانضمام إلى ريال يوم الجمعة، من أجل التحضير للموسم الجديد، بينما استمر هازارد دون أن يلعب دقيقة واحدة.

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صحيفة "as" أكدت أن صاحب الـ29 سنة، كان يفكر في عدم الذهاب، لكن المدرب روبرتو مارتينيز، طلب منه التواجد لأهميته الكبيرة داخل غرفة ملابس بلجيكا.

وهو الأمر الذي أثار غضب ريال، بسبب التاريخ الطبي لهازارد مع الفريق، واحتمالية تفاقم إصابته وتعرضه للإرهاق قبل بداية الموسم الجديد.

المدرب زين الدين زيدان يشعر كذلك بصدمة كبيرة، نظراً لما قام به مارتينيز، بعد تصريحاته في وقت سابق بأنه سيعتمد على هازارد في دوري الأمم ولو لمباراة واحدة فقط، ولكنه لم يستخدمه.

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ومن المتوقع أن يجري اللاعب المزيد من الفحوصات الطبية بعد عودته، لاستكمال عملية التعافي من الإصابات العضلية في كاحله الأيمن.