هازارد: منحت صوتي لأجويرو وأحب اللاعب الذي يحافظ على مستواه

إيدن هازارد نجم فريق تشيلسي يكشف عن اختياره لسيرجيو أجويرو في جائزة أفضل لاعب بإنجلترا التي كان مرشح له شخصيًا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن إيدن هازارد لاعب فريق تشيلسي أنه اختار النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو لجائزة أفضل لاعب في الموسم بإنجلترا ومنحه صوته الشخصي.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها النجم البلجيكي وأكد خلالها أنه يرى أجويرو كواحد من أفضل اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي بمستواه الذي يقدمه بشكل مستمر.

أوزيل: لا مبرر لما حدث ومصيرنا في يد تشيلسيhttps://t.co/hhLxWL4Dqz — Nabd - Goal AR (@ar_nabd) ٥ مايو ٢٠١٩

وقال هازارد: "أعتقد أنه من الجيد أن يرى اللاعب نفسه في مثل تلك القوائم، الشعور الأفضل أن تعرف أن من حولك يصوتون لك، هذا يعني أنك تلعب بشكل جيد، لأنهم من يتواجدون في الملعب معك".

وأضاف: "بعض الأحيان تلعب بشكل جيد لمدة شهرين ثم تختفي لبقية العام، لذلك أحاول أن أجد الاستمرارية، من الأفضل بالنسبة لي أن أصوت للاعب يجيد طوال الموسم".

ساري: خلال عامين سيتوج عملي في تشيلسي

وأكمل: "لقد منحت صوتي لسيرجيو أجويرو، ليس لأنه سجل هاتريك أمامنا، هو يقدم مستويات رائعة في الدوري الإنجليزي منذ ثماني سنوات، ويمتلك الاستمرارية، حتى عندما يعود من الإصابات، بالنسبة لي هو الأفضل، لكن أيَا ماني كان جيدًا وفان دايك مر بموسم رائع بالنسبة لكونه مدافع".

جدير بالذكر أن جائزة هذا الموسم حقق الفوز بها اللاعب الهولندي فيرجل فان دايك مدافع فريق ليفربول الذي قدم مستوى أكثر من رائع.