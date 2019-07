هازارد: لو لم أحصل على الحرية في الملعب فالدكة أولى بي

أكد إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد، أنّه يفضل دائمًا التحرر في المباريات ليقدم أفضل ما لديه رافضًا التقيد بمهام محددة.

هازارد انضم إلى ريال مدريد من تشيلسي مقابل 100 مليون يورو بجانب 30 مليون أخرى متغيرات.

وقال هازارد في تصريحات مع جاي شيتي: "أعلم أنّ المباريات المقبلة ستكون ودية ولكنّها بالنسبة لي هامة للغاية لأنّها أول مباريات لي بقميص ريال مدريد وسوف أبذل قصارى جهدي".

وتابع: "أحب اللعب بحرية مطلقة رغم صعوبة حدوث ذلك في كرة القدم، ولكني من هذه النوعية من اللاعبين ولو شعرت بأنني مقيد فالأفضل الجلوس على مقاعد البدلاء".

وأوضح لاعب تشيلسي السابق أنّه لا يمانع اللعب على الرواق الأيمن ويفضل الجهة اليسرى أو العمق ويتعامل مع الكرة بالغريزة وهذا يظهر في قرارته داخل الملعب.

صاحب الـ 29 عامًا يعرف جيدًا الضغط في الملكي، إذ صرّح: "حينما تلعب في مدريد، فأنت مطالب بالفوز بكل مباراة ومطلوب مني المساهمة في حصد الألقاب. لديّ خبرة كبيرة ولعبت أكثر من 500 مباراة وأشعر أنني لا أزال قادرًا على تقديم الكثير".

واختتم: "المجموعة المتاحة من اللاعبين تجعلني أكثر تحفزًا طوال الوقت لأنهم يرغبون في تحقيق الألقاب ويحبون كرة القدم ولذلك يدفعون كل لاعب ليقدم أفضل ما لديه".

وقد يظهر هازارد للمرة الأولى مع ريال مدريد أمام بايرن ميونخ وديًا في مدينة هيوستن الأمريكية.

