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كأس الاتحاد الإنجليزي

هازارد: لقد كنت محظوظًا باللعب بجوار فابريجاس

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لاعب وسط تشيلسي إدين هازارد يودع فابريجاس على طريقته الخاصة

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

أعرب إدين هازارد لاعب وسط فريق تشيلسي عن حزنه لاقتراب رحيل اللاعب الإسباني سيسك فابريجاس عن صفوف الفريق.

اللاعب البالغ من العُمر 31 عامًا كان قد حمل شارة قيادة البلوز اليوم السبت، في المباراة التي فاز فيها على نوتنجهام فورست بثنائية دون رد، والتي أقيمت في إطار مباريات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ستامفورد بريدج.

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وودع فابريجاس جماهير الفريق اللندني بطريقة عاطفية، مما أوحى للجميع بأن هذه قد تكون مباراته الأخيرة، قبل مغادرة الفريق في ميركاتو الشتاء.

وكانت تقارير صحفية عديدة قد أشارت إلى أن فابريجاس قد وافق على الانضمام لفريق موناكو الفرنسي، الذي يدربه زميله السابق في فريق آرسنال تيري هنري.

وعن رحيل فابريجاس قال هازارد: "لقد كنت محظوظًا باللعب معه طوال خمسة أعوام، في موسمه الأول توجنا بالثنائية معًا، هو فتى رائع داخل الملعب وخارجه وصديق عظيم بالنسبة لي، أنا أكن كل الإعجاب لهذا الشخص وأتمنى له مستقبلًا باهرًا، هو لا يزال لاعب جيد جدًا وسيستمتع بتجربته المقبلة في عالم كرة القدم".

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