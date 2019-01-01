هازارد: قميص كريستيانو ثقيل وهدفي دوري أبطال أوروبا

إدين هازارد نجم فريق ريال مدريد يتحدث عن عمله مع زيدان وقميص كريستيانو رونالدو.

أعرب النجم البلجيكي إدين هازارد لاعب فريق ريال مدريد عن سعادته بالانضمام للنادي الملكي في مطلع الموسم الجاري.

جاء هذا في تصريحات للقناة التلفزيونية الخاصة بالنادي وأكد خلالها أن أمله هو تحقيق دوري أبطال أوروبا مع الفريق في أقرب وقت ممكن.

وقال هازارد: "كنت أريد الانضمام لريال مدريد منذ انتهاء كأس العالم لكن ذلك لم يحدث فبقيت في تشيلسي وأخبرني بيريز أنه ينتظرني وفي العام التالي تفهموا رغبتي في الرحيل وسمحوا لي بذلك".

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وأضاف: "أنا في ريال مدريد لأنني أريد الفوز بكل شيء بالتحديد دوري أبطال أوروبا، لقد وصلت في العام التالي الذي حققه تشيلسي، سنبذل كل ما في وسعنا حتى نحقق ذلك اللقب من جديد".

وأكمل: "زيدان كان أفضل لاعب بالنسبة لي عندما كنت طفلًا، عليك أن تحبه سواء كنت في ريال مدريد أم لا وأنا سعيد لأنني أتعلم منه كل يوم".

وأردف عن القميص رقم ٧: "هو أحد الأرقام التاريخية في النادي لكنني لا أفكر في الرقم الذي أحمله على ظهري عندما ألعب كرة القدم، لكن في الواقع أن ارتداء ذلك القميص ليس بالأمر السهل، لقد ارتداه كريستيانو رونالدو وراؤول من قبل".

وتحدث عن اختياره للمنتخب البلجيكي: "كان هناك بعض الأحاديث حول تمثيل منتخب فرنسا عندما ذهبت للعب كرة القدم هناك مع فريق ليل لكنني اخترت بلجيكا لأنني من هنا".

جدير بالذكر أن هازارد كان قد انضم لصفوف ريال مدريد خلال الصيف الماضي قادمًا من تشيلسي في صفقة قدرتها تقارير عديدة بحوالي ١٦٠ مليون يورو.