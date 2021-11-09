"هازارد سيحب اللعب تحت قيادة إيدي هاو في نيوكاسل"

يرى جاك ويلشير لاعب آرسنال وبورنموث السابق أن البلجيكي إيدين هازارد لاعب نادي ريال مدريد الإسباني سيحب اللعب تحت قيادة إيدي هاو في نادي نيوكاسل الإنجليزي.

نيوكاسل أعلن رسميًا عن تولي إيدي هاو منصب المدير الفني الجديد في الفريق، لخلافة ستيف بروس، على أمل إنقاذ الفريق من كبوته في الدوري الإنجليزي، وليصبح أول مدرب تحت قيادة صندوق الاستثمار السعودي للنادي.

ويلشير، سبق له العمل تحت قيادة هاو قبل خمس سنوات، تحديدًا خلال إعارته من آرسنال إلى بورنموث، في موسم 2016-2017.

ولعب ويلشير 27 مباراة في الدوري الإنجليزي مع بورنموث، قبل العودة إلى ملعب "الإمارات" في صيف 2017.

ومع ذلك، ورغم قضاء موسم واحد فقط تحت قيادة هاو، إلا أن ويلشير يعتقد أن هازارد الذي يعد من أهداف نيوكاسل، سيستمتع بالتدريبات تحت قيادة مدربه السابق إذا ما انضم إلى ملعب "سانت جيمس بارك".

ماذا قال ويلشير عن فترته في بورنموث؟

وفي حديثه إلى موقع "talk Sport" الإنجليزي، كشف ويلشير عن تفاصيل الفترة التي قضاها في صفوف بورنموث تحت قيادة إيدي هاو.

وقال ويلشير: "لقد كان هاو رائعًا معي، لأنه كان من الصعب بالنسبة لي اللعب هناك، لأنني كنت قادمًا من نادٍ كبير".

وأضاف: "دخلت إلى مجموعة مترابطة، وكانت تلعب معًا منذ أن كانوا في دوري الدرجة الثالثة، وكانوا جميعًا أصدقاء".

وتابع: "لقد كانوا رائعين معي، لكن إيدي هاو حرص على أن يكونوا كذلك، لقد كان رائعًا معي".

ماذا قال ويلشير عن انتقال هازارد إلى نيوكاسل؟

وتطرق نجم آرسنال السابق في حديثه إلى فكرة انتقال إيدين هازارد إلى نيوكاسل، خاصة مع معاناته منذ ثلاثة مواسم في ريال مدريد.

وقال ويلشير: "إيدين هازارد لاعب من مستوى آخر، لكن أعتقد أنه سيحب اللعب تحت قيادة مدرب مثل إيدي هاو".

وقال ويلشير في ختام تصريحاته: "إنه من ذلك النوع من المدربين الذين تريد أن تلعب من أجلهم".

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