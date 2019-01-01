هازارد يوضح التشابه بين كونتي وساري

هازارد يوضح التشابه بين كونتي وساري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد نجم ريال مدريد إيدن هازارد بمدربيه السابقين في تشيلسي أنطونيو كونتي وماوريتسيو ساري، وكشف أوجه الاختلاف والتشابه بين الثنائي.

وحقق هازارد لقبي الدوري والكأس مع كونتي، بينما فاز الموسم الماضي بالدوري الأوروبي تحت قيادة ساري، ثم رحل إلى ريال مدريد.

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وقال هازارد مع "كوريري ديلا سيرا": "تعلمت الكثير من الثنائي، هما مختلفان في الشخصية والتكتيك ولكن يجمعهما أنهما فائزان".

وأضاف: "يعرفان كيف يؤثران في المجموعة، أنا أتابع دائماً الكرة الإيطالية، الدوري هناك من الأهم في العالم".

وتحدث هازارد عن مواطنه روميلو لوكاكو: "هو هداف ومن الأفضل ليس فقط لأنه يسجل كثيراً، وهذا مهم للمهاجم، ولكن لأنه يجيد في التأقلم مع أي أسلوب وفي الكرات الثانية".

وحول انتقاله إلى ريال مدريد: "منذ طفولتي أحلم بالأمر، وعندما أتى عرضهم كان يجب أن أنفتح له، في تشيلسي كانت أعوام رائعة".

وواصل: "في طفولتي كان زيدان قدوتي، الآن أنا هنا وأريد تقديم الإضافة ومساعدة الفريق ومدربي".

ويلعب ريال مدريد ودياً مساء الأحد أمام روما ضمن استعدادات الفريقين للموسم المقبل.