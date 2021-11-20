"هازارد حزين للغاية في ريال مدريد، هذه أسوأ لحظاته!"

شدد مدرب منتخب بلجيكا، روبيرتو مارتينيز، على أن حالة من الحزن تخيم على إدين هازارد في الفترة الماضية بسبب وضعه "الكروي" السيئ مع ناديه ريال مدريد.

ولا يحظى هازارد بفرصة المشاركة بصورة أساسية هذا الموسم مع المدرب كارلو أنشيلوتي على الرغم من حالته البدنية الجيدة التي يعيشها ربما للمرة الأولى منذ وصوله إلى الملكي في صيف 2019.

آخر القرارات الغريبة من أنشيلوتي كانت استبعاد هازارد من المشاركة أمام غرناطة، مما يُزيد من وضع الدولي البلجيكي سوءًا داخل سانتياجو برنابيو.

روبيرتو مارتينيز بدوره تحدث عمّا يمر به هازارد في ريال مدريد وقال "هازارد في أفضل حالاته من الناحية البدنية منذ أن وصل هناك".

أنشيلوتي: هازارد ليس سعيداً ويجب احترام بيل

كما أضاف "لكن للأسف، من الناحية الكروية هو حزين، هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها هذا الوضع".

وأتم "إنه لاعب قاد مشاريع فائزة كثيرًا من قبل، والآن ليس لديه هذا الدور مع ريال مدريد، لكنه موهبة استثنائية لن تضيع أبدًا، عليك الوثوق بذلك دومًا".

هازارد صاحب الـ30 عامًا لعب فقط هذا الموسم مع ريال مدريد 415 دقيقة موزعة على 11 مباراة، ولم يسجل خلالها مع صناعته لهدف وحيد.

بوضعه الحالي، قد يعود هازارد إلى المكان الذي تألق فيه كثيرًا، تشيلسي، في ظل ما تردد عن رغبة البلوز باستعادته مقابل أقل من نصف القيمة التي باعوه بها إلى الريال، والبالغة 100 مليون يورو.