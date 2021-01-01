هازارد بين ريال مدريد وتشيلسي .. حلم العمر في مواجهة الرحلة الأنجح

مقارنة ليست منطقية بكل تأكيد

أن تخوض مباراة بقميص حلم عمرك أمام الفريق الذي قدمت له كل شيء وقدم لك كل شيء، حلم عمرك الذي تحقق على الورق فقط، هكذا سيخوض إيدين هازارد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وتشيلسي.

ربما تكون المقارنة بين هازارد تشيلسي وهازارد ريال مدريد صعبة للغاية، نظرًا لأن الإصابات لم تتركه منذ انضمامه إلى الفريق الملكي، وحتى المباريات التي شارك فيها لم يكن مؤثرًا بتلك الدرجة التي كان بها مع البلوز.

مرة على مستوى الكاحل، مرة أخرى عملية جراحية في الكاحل، ثم ربلة الساق، ثم إصابة عضلية على مستوى الساق دون تحديد تفاصيل، ثم وزن زائد، ثم عمل في الصالة الرياضية للتخلص من الوزن الزائد، ثم إصابة جديدة، هل يوجد شيء نسيناه ونحن نذكر دورة حياة هازارد في ريال مدريد؟

نزيدك من الشعر بيتًا، هل تعلم أن هازارد طوال هذه الفترة تقريبًا لم يغب عن منتخب بلجيكا في أي استدعاء؟ وهل تعلم أن الإصابة التي تعرض لها في الساق هي الرقم 7 له منذ انضم إلى ريال مدريد؟

هازارد غاب عن ريال مدريد بسبب الإصابة في حوالي 55 مباراة في موسم ونصف، فضلًا عن أن المباريات التي شارك فيها أغلبها لم يكمل فيها الـ 90 دقيقة، نظرًا لأنه في أغلبها كان عائدًا للتو من الإصابة.

هذا الرقم يتجاوز ضعف عدد المباريات التي غاب عنها هازارد مع تشيلسي في 6 مواسم كاملة بسبب الإصابة، بل يزيد عنه بمرة ونصف تقريبًا حيث غاب النجم البلجيكي عن البلوز في 20 مباراة فقط بداعي الإصابة.

هازارد تشيلسي

انضم اللاعب الدولي البلجيكي إلى تشيلسي في صيف 2012 قادمًا من ليل، حيث فاز معه بلقب الدوري الفرنسي في 2010/11، وكان أفضل لاعب في البطولة في ذلك العام، لتبدأ العروض في محاوطته.

أنفق تشيلسي 35 مليون يورو للحصول على خدماته وأصابوا الهدف حيث بقي هازارد في ستامفورد بريدج لمدة سبع سنوات، ولعب 352 مباراة، وسجل 110 أهدافًا وسجل 92 تمريرة حاسمة.

في 2012/13، لعب 62 مباراة سجل فيها 13 هدفًا و 24 تمريرة حاسمة، في واحد من أفضل مواسمه في تشيلسي، والذي فاز فيه الفريق بالدوري الأوروبي، وحقق فيه النجم البلجيكي انطلاقة مميزة.

فقط في 2015/2016 عانى قليلاً من الإصابات، ولكنها ليست شيئًا بكل تأكيد مقارنة بما عانى منه في ريال مدريد، حيث أنه في ذلك الموسم لعب 43 مرة، وسجل ستة أهداف وصنع ثمانية أخرى. في المتوسط​​، لعب 50 مباراة في الموسم الواحد، وسجل 17 هدفًا وصنع 12 هدفًا.

في آخر موسم له مع البلوز، سجل هازارد 21 هدفًا وقدم 17 تمريرة حاسمة، ليقود فريقه إلى تحقيق اللقب الثاني في الدوري الأوروبي، حيث حقق لقب البطولة في موسمه الأول والأخير مع البلوز.

فاز المهاجم البلجيكي بلقبين على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس كاراباو مرة، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة ، والدوري الأوروبي مرتين، كما توج كأفضل لاعب في البريميرليج مرتين.

هازارد ريال مدريد

منذ انتقاله إلى ريال مدريد ، شارك هازارد في 37 مباراة فقط 19 منها شارك فيها منذ البداية. في تلك المباريات، سجل أربع أهداف وقدم خمس تمريرات حاسمة.

وفي الوقت نفسه، نجح في تسجيل هدف واحد وتمريرة حاسمة واحدة أخيرة في ثماني مباريات في دوري أبطال أوروبا مع الفريق الملكي، رقم لم يكن منتظرًا على الإطلاق حين دفع النادي الملكي 130 مليون يورو من أجل استقطابه.

الصورة العشوائية بدأت حين قرر ريال مدريد دفع 130 مليون يورو شاملة الإضافات ــ و160 مليون يورو في قول آخر ــ لجلب لاعب سينتهي عقده بعد سنة واحدة ويستطيع بعدها جلبه دون مقابل، أو على الأقل المساومة بهذا الكارت الذهبي.

ولكن ريال مدريد أراد تهدئة اشتغال ما بعد رحيل رونالدو بالتعاقد مع نجم جذّاب، ولم يفكر في أي شيء مما سيترتب على ذلك، وبطبع التخطيط العشوائي، جاءت النتائج كما هي الآن.

تلك المقارنة باتت بلا معنى، خاصة وأنه حتى اللحظة تبدو رحلة هازارد مع ريال مدريد فاشلة بكل المقاييس، بينما رحلته مع تشيلسي كانت واحدة من أنجح رحلات اللاعبين في البريميرليج على الإطلاق.

"زياش يجب أن يغادر تشيلسي، أنا حزين من أجله"

وفي الوقت الذي يلعب فيه هازارد ضد فريقه السابق، يطمح النجم البلجيكي إلى انطلاقة حقيقية في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، صحيح وأنها تأتي بعد نحو عامين من انضمامه، وصحيح أنها تأتي بعدما تجاوز الثلاثين، إلا أنها ستكون أفضل من لاشيء بكل تأكيد.