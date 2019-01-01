هازارد: بنزيما الأفضل العالم وأشعر بالراحة مع بلجيكا أكثر من ريال مدريد

هازارد يفسر سبب تألقه مع بلجيكا عن ريال مدريد

يرى إيدين هازارد، لاعب المنتخب البلجيكي أن منتخب بلاده، أصبح أقوى مما كان عليه العام الماضي في مونديال روسيا.

وحصل المنتخب البلجيكي، على برونزية العالم في المونديال الأخير، بعد تغلبه على إنجلترا بهدفين دون رد في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وفي الوقت الحالي، تستعد بلجيكا لبطولة اليورو القادم، بعد تأهلها رسمياً، وستلعب مساء غد الثلاثاء المباراة الأخيرة لها في التصفيات أمام قبرص.

وقال هازارد في المؤتمر الصحفي لمباراة قبرص: "لدينا عامين من الخبرة مع مدربنا، أصبحنا نعرف بعض بشكل أفضل، أعتقد أننا أصبحنا أقوى من الماضي".

وواصل: "عقليتنا تطورت، وأصبح لدينا عقلية الفوز فقط، وهذا ما كان ينقصنا في يورو 2016 وكأس العالم".

واستطرد: "أنا أشعر بالراحة أكبر مع بلجيكا، فأنا ألعب معهم منذ سنوات، أما في ريال مدريد ما زلت في مرحلة التعرف على الأجواء وسأدخل في الأجواء شيئاً فشيئاً".

وتطرق صاحب الـ 28 عاماً، إلى الحديث عن زميله في ريال مدريد، كريم بنزيما والذي يعتقد أنه أفضل مهاجم في العالم.

زميله السابق: هازارد لا يتدرب بجد

وقال هازارد حول بنزيما: "بعد أن لعبت مع كريم أربعة أشهر، أستطيع قول إن بنزيما هو أفضل مهاجم في العالم".

وأكمل: "بعيداً عن دوره كمهاجم، إنه يساعد الآخرين لجعلهم أفضل".

جدير بالذكر أن هازارد لعب مع ريال مدريد 11 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها هدفاً وصنع آخر.