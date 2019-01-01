هازارد: حزين بسبب هدف لوكاكو في روسيا

عائلة هازارد ولوكاكو أحرزا أهداف بلجيكا في مرمى روسيا

علق إيدن هازارد، نجم وقائد بلجيكا، على الانتصار الكبير لفريقه على حساب روسيا لحساب الجولة قبل الأخيرة من تصفيات أمم أوروبا 2020، وقال إن زميله روميلو لوكاكو يجب أن يغير اسمه.

وسجل هازارد هدفاً وأخيه تورجان هدفين، وأضاف لوكاكو رابعاً في الانتصار مساء السبت بنتيجة 4-1 على مضيفه الروسي لحساب المجموعة التاسعة.

وقال لاعب ريال مدريد للمراسلين بعد المباراة: "حزين بسبب هدف لوكاكو، دائماً يسجل، هذه المرة كان يجب عليه أن يغير اسمه إلى اسم عائلتنا".

وأضاف: "بالتأكيد أمزح، كان لقاءاً جميلاً، وحققنا الهدف باحتلال المراكز الأولى وضمان التأهل، ونحن مستعدون للبطولة".

وختم: "الآن نريد احتفال كبير أمام قبرص في اللقاء الأخير، وبالتأكيد الانتصار لختام تلك التصفيات المميزة، سيكون عرضاً للجماهير".

ويعد لوكاكو الهداف التاريخي للشياطين الحمر بتسجيله 53 هدفاً في 84 مباراة دولية.

وتستضيف بلجيكا قبرص في اللقاء الختامي لتصفيات اليورو، ويعد بلا فائدة لكون الأولى ضمنت عبورها رفقة روسيا عن تلك المجموعة.