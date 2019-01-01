هازارد: الأهداف لا تهمني ونريد الاستمرار على القمة

إدين هازارد نجم ريال مدريد يعرب عن سعادته بهدفه الأول مع النادي الملكي في مواجهة غرناطة بالدوري الإسباني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب النجم البلجيكي إدين هازارد لاعب تشيلسي السابق وريال مدريد الحالي عن سعادته بالهدف الذي سجله في مواجهة اليوم أمام غرناطة في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها اللاعب لصالح شبكة "بي ان سبورتس"، وأكد خلالها أن الفريق كان في حاجة لهذا الفوز من أجل الاستمرار على القمة.

وقال هازارد: "أنا دائمًا أشعر بالسعادة حتى لو لم أسجل، لكنني اليوم سجلت الهدف وحققنا الفوز بالمباراة بعد عمل كبير من قبل الفريق".

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وأضاف: "ربما لم نكن في أفضل حالاتنا لكننا حققنا الفوز وذلك هو الأمر الأهم، لكن علينا أن نستمر على قمة ترتيب الدوري الإسباني".

وأكمل: "دومًا ما أقول أن الصعوبة تكمن في تسجيل الهدف الأول، لكن ما يليه يكون أكثر سهولة وليس من المهم بالنسبة لي أن أسجل، ما أسعى له هو الفوز فقط".

واختتم تصريحاته: "لا يزال أمامنا فترة طويلة قبل الكلاسيكو ولدينا مواجهات مع المنتخبات أولًا ثم مباريات صعبة، بعد ذلك سنفكر في الكلاسيكو".

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد حقق الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين في مواجهة الجولة الثامنة من الدوري الإسباني أمام غرناطة.