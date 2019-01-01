هاري وينكس: لا أصدق ما وصلت له والاستمرار في القمة صعب

نجم فريق توتنهام هوتسبير هاري وينكس يؤكد أنه سيقدم أفضل ما لديه ليستمر أساسيًا رفقة السبيرز في الموسم الجديد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد هاري وينكس نجم فريق توتنهام هوتسبير على سعادته بما وصل له رفقة الفريق في الأشهر الأخيرة، وظهوره أساسيًا خلال الموسم المنصرم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح الموقع الإلكتروني لنادي توتنهام، وأكد خلالها أنه سيحاول القيام بأفضل ما لديه من أجل الفريق في الموسم الجديد.

وقال وينكس: "لقد مررت بموسم دون إصابات في العام الماضي، ولعبت الكثير من المباريات، لقد كان موسمًا مذهلًا، ربما الأفضل بالنسبة لي حتى الآن في توتنهام".

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وأضاف: "أخيرًا أصبحت لاعبًا هامًا في صفوف الفريق، لا يمكنني البحث عن شيء أفضل من ذلك، لم أكن لأصدق ذلك قبل سنوات قليلة".

وأكمل: "الأهم في الوقت الحالي أن أستمر في العمل بأفضل ما لدي وأن أحاول الحفاظ على ما أقدمه وعلى مركزي لأن النادي يملك الكثير من النجوم الكبار".

واختتم تصريحاته: "الاستمرار في المركز الأساسي هو أمر صعب للغاية، الوصول في حد ذاته ليس سهلًا لكن الاستمرار أصعب لأن النادي يملك الكثير من هؤلاء الذين يستطيعون تقديم الكثير، وكل منهم يريد التواجد أساسيًا".

جدير بالذكر أن توتنهام كان قد أنهى الموسم بنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا التي خسرها أمام ليفربول بهدفين نظيفين.