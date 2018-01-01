ويكنس: بدأت مسيرتي مستلهمًا أداء تشافي وإنييستا

هاري وينكس نجم وسط ملعب فريق توتنهام هوتسبير يؤكد أنه يستلهم اداءه من ثنائي برشلونة السابق أندرياس إنييستا وتشافي هيرنانديز.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب هاري وينكس نجم فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي أنه استلهم طريقة لعبه من أداء الثنائي الشهير تشافي وإنييستا نجما برشلونة السابقين.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها وينكس وأكد خلالها أنه لم يكن لديه القدرة على اللعب بشكل بدني قوي لأنه لم يتمتع بالخصائص البدنية اللازمة لذلك.

وقال اللاعب: "لم أنعم بالطول أو بالقوة لذلك كان علي أن أجد طريقة لعب مختلفة عن الجميع منذ أن كنت في عمر صغير للغاية حتى أكون مختلف".

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وأضاف: "طريقة لعبي قائمة في الأساس على التكنيك، عندما كنت أشاد نجومًا مثل تشافي وإنييستا كنت دومًا أحاول أن أجعل نفسي مثلهما".

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وأكمل: "لدينا في توتنهام دومًا فلسفة بدء اللعب من الخلف وبطريقة معينة، ووجود تلك الفلسفة ساعدني كثيرًا عندما انضممت للفريق الأول".

واختتم تصريحاته: "عانينا أمام برشلونة لأنهم يعتمدون على الاستحواذ، لكن المدير الفني يتوقع من الفريق دومًا أن نحاول، لن نخذل مبادئنا أبدًا".