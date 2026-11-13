قدم له هدية خاصة .. هاري كين يوجه رسالة إلى مودريتش

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سجّل هاري كين اسمه رسميًا في سجلات التاريخ ليصبح صاحب الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تمثيلًا لمنتخب إنجلترا على الإطلاق، متجاوزًا بيتر شيلتون خلال الفوز على كرواتيا بنتيجة 2-1 في دوري الأمم الأوروبية. واحتفل قائد منتخب إنجلترا بهذا الإنجاز بطريقته المعتادة، إذ سجّل هدف الفوز من ركلة جزاء في ليلة طغى عليها الحنين إلى الماضي، والإعجاب بالمخضرم لوكا مودريتش، والطموحات المستقبلية.

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ليلة تاريخية في ويمبلي

تجاوز كين رقم شيلتون القياسي بخوضه مباراته رقم 126 مع منتخب إنجلترا لكرة القدم للرجال. وتم الاحتفال بهذا الإنجاز على أكمل وجه في ملعب ويمبلي، حيث سدد المهاجم ركلة جزاء حاسمة ليقود منتخبه إلى الفوز بنتيجة 2-1 على كرواتيا بقيادة سلافين بيليتش. وقبل انطلاق المباراة، رفع جمهور الأرض تيفو ضخمًا تكريمًا له لتهيئة المسرح لأمسية لا تُنسى.

وتضمنت احتفالات ما قبل المباراة العديد من المراسم الخاصة بهذه المناسبة. فقد سلّم شيلتون شخصيًا كين شعار إنجلترا من الذهب، فيما قدّم أمير ويلز قميصًا تذكاريًا مؤطرًا. أما النجم السابق لتوتنهام لوكا مودريتش فقدّم هدية نيابة عن الاتحاد الكرواتي، قبل أن يشارك كين الجماهير المبتهجة في ويمبلي بالكرة الذهبية التي حصل عليها مؤخرًا.

وكشف الاتحاد الكرواتي في بيان عن أن الهدية عبارة عن أول كرة قدم دخلت البلاد، وكانت عن طريق عمال إنجليز أدخلوها لأحد القرى الكرواتية، وعبرها عُرفت اللعبة في كرواتيا.

مصدر إلهام من أسطورة

وفي تعليقه على إنجازه، خصّ كين بالذكر مودريتش البالغ من العمر 41 عامًا باعتباره محفزًا رئيسيًا له. فمشاهدة لاعب الوسط المخضرم وهو يشارك كبديل في الشوط الثاني عزّزت رغبة قائد منتخب إنجلترا في إطالة مسيرته كلاعب.

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وقال كين البالغ من العمر 33 عامًا عن لاعب وسط إيه سي ميلان: «إنه مصدر إلهام للكثيرين منا. يا له من لاعب رائع، بل وشخص عظيم أيضًا، شخص اعتنى بنفسه، محترف كبير، وأن يلعب الآن وهو في الـ41 من عمره، وما زال عند هذا المستوى، فهذا يعود الفضل فيه إلى كل عمله الجاد وعقليته".

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وأكمل: "ذلك يلهمني لأدفع حدودي إلى أقصاها. أعتقد أنك تستمر فحسب لترى إلى أي مدى يأخذك جسدك وعقليتك. رحلة كل شخص مختلفة بالتأكيد. لكن ما دمت قادرًا على مساعدة المنتخب، وما دمت أشعر بأنني أقدّم أداءً على أعلى مستوى، فسأظل هنا لأطول فترة ممكنة. وسواء كان ذلك حتى أبلغ الأربعين أم لا، فعلينا أن ننتظر لنرى، لكنني الآن أستمتع بكل لحظة».

الأنظار على الجائزة الكبرى

ورغم استمرار توالي الجوائز الفردية، يظل تركيز كين الأساسي منصبًّا على نجاح الفريق. ومع استعداد إنجلترا لاستضافة بطولة أمم أوروبا 2028 بالاشتراك مع غيرها، فإن المهاجم عازم على قيادة بلاده إلى لقب كبير طال انتظاره على أرضه.

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واعترف كين قائلاً: «أعتقد أن الجماهير ستكون أكثر جنونًا إذا رفعنا كأس يورو 2028، وهذا يلهمني بلا شك. أعلم أننا إذا فزنا ببطولة كبرى، وهو هدفي الأسمى وحلمي الأكبر مع إنجلترا، فإن الاحتفال، ليس فقط في الملعب، بل في جميع أنحاء البلاد، سيكون أمرًا مميزًا يستحق المشاهدة. لا أعتقد أنني بحاجة إلى أي دافع إضافي لتحقيق ذلك، لكنه سيكون أمرًا رائعًا إذا تمكنّا من ذلك».

وأضاف كين بخصوص مراسم التكريم قبل المباراة: «كان أمرًا رائعًا. شكرًا لكل من نظّم ذلك هنا في الاتحاد الإنجليزي؛ الناس، والمراسم، وشكرًا للاتحاد الكرواتي على هديته أيضًا".

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وواصل: "كانت لحظة مميزة على ما أعتقد. لقد كانت أسابيع قليلة جنونية، لكنني أظن أنها كانت لحظة مهمة في تاريخ منتخبنا. عليك أن تستمتع بهذه اللحظات. لكن كما قلت قبل هذه المناسبات، تشعر بشعور أفضل بكثير عندما تفوز. الآن يمكنني أن ألتقط أنفاسي وأستمتع بالليلة بأكملها».

الطريق إلى يورو 2028

تثبت ركلة الجزاء التي سجّلها كين وقاد بها الفوز على كرواتيا أن حسّه التهديفي لا يزال حادًّا، ما يمنح مصدرًا حيويًا لتشكيلة توازن بين الإمكانات الشابة والخبرة المحنّكة. وسيكون التزامه بإطالة مسيرته دفعة هائلة للمنتخب.

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ومع مواصلة إنجلترا مشوارها في دوري الأمم، سينتقل التركيز على المدى البعيد تدريجيًا نحو بناء فريق قادر على تحقيق المجد القاري. وستكون إدارة العبء البدني على كين خلال السنوات المقبلة أمرًا جوهريًا لضمان أن يتمكن أداؤه من الطراز العالمي في نهاية المطاف من دفع منتخب إنجلترا نحو تلك الجائزة بعيدة المنال.