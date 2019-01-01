هاري كين يكشف موقفه من مواجهة ليفربول بنهائي دوري الأبطال

النجم الإنجليزي شهد تأهل توتنهام من مدرجات ملعب يوهان كرويف

أشاد المهاجم الإنجليزي هاري كين، بالمجهود الذي بذله فريقه توتنهام، من أجل التأهل لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

توتنهام نجح في قلب تأخره على أمام أياكس بثنائية نظيفة، إلى فوز مثير 3/2، بفضل هاتريك البرازيلي لوكاس مورا.

كين الذي شاهد المباراة من المدرجات بملعب يوهان كرويف، أعرب عن سعادته الشديدة بهذا الإنجاز التاريخي.

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وقال الدولي الإنجليزي عقب المباراة:"الأمر كان رائعاً، شوط أول محبط حيث تركناهم يتحكمون في كل شيء، ولكن بين الشوطين تعهدنا ببذل كل ما بوسعنا".

وأضاف:"عندما سجل لوكاس مورا هدفيه ببداية الشوط الثاني، وارتطمت كرة يان فيرتونخين بالعارضة ظننا أنها ليست ليلتنا".

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وتابع:"أنا من أشد المعجبين بهذه الروح العالية التي أظهرناها والحماس الشديد اللاعبين، احتجنا للكثير من الصبر حتى آخر دقيقة، إنها كرة القدم التي أخذتنا للنهائي".

وعن عودته من الإصابة لخوض المباراة النهائية:"التأهيل يسير بطريقة جيدة، الآن بدأت الركض وكل شيء على ما يرام، أتطلع للتدرب بشكل أكبر جدية لأثبت لياقتي للمدرب".

ويستعد توتنهام لمواجهة نظيره الإنجليزي ليفربول في 1 يونيو القادم، على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.