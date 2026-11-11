"سنرى ما سيحدث" .. هاري كين يعلق على أنباء اقتراب بوتشيتينو من قيادة مانشستر يونايتد

مشاركة تابع GOAL على جوجل

يعتقد هاري كين أن مانشستر يونايتد سيحصل على مدرب رائع في شخص ماوريسيو بوتشيتينو، في الوقت الذي يُتوقع فيه إقالة مايكل كاريك خلال فترة التوقف الدولية. ويقول قائد منتخب إنجلترا، الذي عمل تحت قيادة الأرجنتيني لمدة خمس سنوات في توتنهام، إن بوتشيتينو كان له تأثيرًا كبيرًا على مسيرته، ويؤكد أنه لا يمكنه الإشادة بمدربه السابق بما فيه الكفاية.

إعلان

من المتوقع أن يستبدل مانشستر يونايتد كاريك ببوتشيتينو

من المتوقع أن يقوم مانشستر يونايتد بإقالة كاريك خلال فترة التوقف الدولية، وذلك في أعقاب أسوأ بداية للنادي على الإطلاق في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز. وقد أدى التعادل 4-4 يوم الأحد على أرضه أمام أستون فيلا إلى تراجعه إلى المركز 18 في الترتيب، مع فوز واحد فقط في 10 مباريات، كما خرج الفريق من كأس كاراباو بعد هزيمته 3-2 على أرضه أمام برايتون في سبتمبر.

وقد توصل مانشستر يونايتد بالفعل إلى اتفاق مبدئي مع بوتشيتينو، الذي يشغل منصب المدير الفني للمنتخب الأمريكي، لكن عقده يتضمن بنداً يتيح له إنهاء العقد مقابل 10 ملايين دولار (7.4 مليون جنيه إسترليني).

كين يشيد بتأثير بوتشيتينو على مسيرته

وتفيد صحيفة ستاندرد سبورت بأن مانشستر يونايتد قد استفسر عن مدى توفر بوتشيتينو، بعد أن أبدى اهتمامًا منذ فترة طويلة بالمدرب البالغ من العمر 54 عامًا. وقد عمل كين إلى جانبه لمدة خمس سنوات في توتنهام، حيث وصلوا معًا إلى نهائي كأس الرابطة ونهائي دوري أبطال أوروبا.

وعندما سُئل كين يوم الأربعاء عن الانتقال المحتمل لبوتشيتينو إلى أولد ترافورد، قال: "نعم، من الواضح أنني وأوريسيو نتمتع بعلاقة رائعة. أعتقد أنني ذكرته مسبقًا كأحد المدربين الذين كان لهم تأثير كبير على مسيرتي المهنية، وبالتأكيد على تطوري. في تلك المرحلة من مسيرتي، كنت بحاجة إلى توجيهاته، والطريقة التي كان يدفعني بها، ليس فقط داخل الملعب بل خارجه أيضًا، كانت مفيدة جدًا جدًا".

إعلان إعلان

من «نجم موسم واحد» إلى حامل الأرقام القياسية

سجل كين 21 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2014-2015 الذي شهد انطلاقته تحت قيادة بوتشيتينو، لكنه أُطلق عليه لقب نجم موسم واحد بعد سلسلة من ست مباريات دون تسجيل أي هدف في بداية الموسم التالي. ويعزو كين الفضل إلى الأرجنتيني في مساعدته على إثبات خطأ منتقديه ليصبح الهداف التاريخي لكل من توتنهام والمنتخب الإنجليزي.

مواضيع ذات صلة

وتابع كين قائلاً: "من الواضح أنه مدرب رائع، فقد درب أكبر الأندية في العالم. لذا، نعم، من وجهة نظري، لا أستطيع أن أثني عليه بما يكفي. لذا، نعم، سيتعين علينا الانتظار لنرى ما سيحدث. لكنني أعلم أنه شخص رائع، كما أنه مدرب رائع أيضًا".

ما هو المستقبل الذي ينتظر بوتشيتينو وكين؟

من المتوقع أن يظل بوتشيتينو في منصبه حتى مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ضد ليفربول يوم 22 نوفمبر.

إعلان

أما كين، فمن المقرر أن يتجاوز بيتر شيلتون كأكثر لاعب في تاريخ منتخب إنجلترا الرجالي من حيث عدد المباريات الدولية، عندما يخوض مباراته الدولية رقم 126 ضد كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية على ملعب ويمبلي يوم غدٍ الخميس.