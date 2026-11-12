هاري كين غاضب من انسحابات لاعبي إنجلترا .. وتحذير شديد اللهجة من توخيل!

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التاريخ ينتظر هاري كين في مباراة كرواتيا..

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قال توماس توخيل، إن قائد منتخب إنجلترا هاري كين، بات يشعر بالإحباط من بعض زملائه في المنتخب، الذين يفضلون الاعتذار عن تمثيل الأسود الثلاثة، بحجة مخاوف من إصابات طفيفة.

وأعرب مدرب إنجلترا عن دعمه لموقف قائده، مؤكدًا أن صاحب الكرة الذهبية، غير راضٍ بشكل خاص عن القرارات التي يتخذها اللاعبون في الحالات المتأرجحة للتغيّب عن المعسكر.

توخيل يدعم موقف كين الغاضب

وواجه توخيل سلسلة من الانسحابات من قائمة المنتخب منذ توليه قيادة إنجلترا، ومن أبرز الغائبين كان كول بالمر، الذي سبق أن تذرّع بـ"إدارة الأحمال البدنية" للتغيّب عن المهام الدولية، وجرى مجددًا استبعاده من قائمة دوري الأمم الحالية.

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وقد اصطف المدرب الآن إلى جانب النهج الصارم الذي ينتهجه قائده بشأن الاستدعاءات الدولية، ومع استعداد كين لصناعة التاريخ بظهوره رقم 126 أمام كرواتيا يوم الخميس، ليصبح صاحب الرقم القياسي في عدد مباريات إنجلترا على الإطلاق، أوضح توخيل أن مقاعد اللاعبين على المحك لأولئك الذين ينسحبون باستهتار.

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"الجميع قد يخسر قميصه"

وأوضح توخيل أن عدم تسامح كين مع الأعذار الواهية قد ترسّخ فور وصول المدرب، وسلّط المدير الفني السابق لتشيلسي الضوء على التفاني الثابت لمهاجمه تجاه المنتخب الوطني، بقوله "إنه حاضر دائمًا ولا يحب أن يتخذ اللاعبون قرارات على حافة الاحتمالات بعدم الالتحاق بالمعسكر، لقد أجرينا هذا الحديث في وقت مبكر جدًا عندما توليت المهمة، وكان أحد النقاط التي طرحها هو التأكد من أن اللاعبين يأتون ويفخرون بالحضور لأنه أعظم شرف".

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ووجّه مدرب إنجلترا تحذيرًا مباشرًا لعناصر منتخبه، بأن الغيابات غير المبررة ستفتح الباب أمام الآخرين، مضيفًا: "علينا أن نتأكد من أنه إذا حدث ذلك (يقصد الانسحابات) نكون أقوياء إلى درجة أننا نضع في الحقيقة النغمة التي تجعل الجميع متلهفًا للتواجد في المعسكر، لأن الجميع قد يخسر قميصه إذا تغيّب عن معسكر. لذا كانت تلك إحدى أولى المناقشات، وعلى الفور وضع المعيار وأوضح تمامًا أين تكمن المعايير بالنسبة له. هو لن ينسحب أبدًا. أبدًا".

"لديّ كبرياء في أن أكون الأفضل"

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بينما يدير بعض اللاعبين دقائق لعبهم، يظل كين متعطشًا لمزيد من الإنجازات. فصاحب الـ33 عامًا يسعى لبلوغ المئة هدف دولي، ووضع نصب عينيه بثبات بطولة أمم أوروبا المقبلة التي ستُقام على أرضه.

وصرّح كين: "هذا ليس وقت الراحة. لقد تطورت عامًا بعد عام. وما دمت أشعر بهذه الحالة، فلماذا أضع أي حد لنفسي؟ أريد أن أصل إلى 100 هدف مع إنجلترا في أسرع وقت ممكن".

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ووجّه مهاجم بايرن ميونخ تحديًا للقادة الصاعدين في المنتخب، بقوله: "جود (بيلينغهام) وديك (رايس)، لقد بلغا بالفعل أكثر من 60 مباراة دولية، وانظر إلى مدى صغر سنّهما. لذا سأحاول أن أمنحهما رقمًا جيدًا للحاق به! وقبل أن نشعر بذلك، ستكون بطولة أمم أوروبا على أرضنا.

قد أكون بلغت 140 مباراة دولية بحلول ذلك الوقت، ثم سنتحدث عن الرقم 150. أكبر مخاوفي هو أن أنهي مسيرتي وأفكر في أنني كان بإمكاني تقديم المزيد قليلًا. لديّ كبرياء في أن أكون الأفضل. لكنني لا أفعل ذلك بطريقة استعراضية".

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مواجهة قياسية مع كرواتيا

ويُنتظر أن يحفر كين اسمه في سجلات التاريخ، عندما تواجه إنجلترا كرواتيا في دوري الأمم مساء الخميس، فظهوره رقم 126 سيرسّخ رسميًا مكانته باعتباره اللاعب الأكثر تمثيلًا للمنتخب.

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وإلى جانب هذا الإنجاز التاريخي، يشير تحذير توخيل الصارم إلى تحول واضح في سياسة الاختيار. ومع المنافسة الشديدة على المقاعد، سيتعين على النجوم المكرّسين أن يزنوا بعناية مخاطر تخطّي المعسكرات الدولية، في وقت يسعى فيه المدرب لبناء منتخب ملتزم تمامًا بقضية إنجلترا.وإلى جانب هذا الإنجاز التاريخي، يشير تحذير توخيل الصارم إلى تحول واضح في سياسة الاختيار. ومع المنافسة الشديدة على المقاعد، سيتعين على النجوم المكرّسين أن يزنوا بعناية مخاطر تخطّي المعسكرات الدولية، في وقت يسعى فيه المدرب لبناء منتخب ملتزم تمامًا بقضية إنجلترا.