هاري كين: ليفربول غير محصن أمام الهزيمة

تعرف على تصريحات كين قبل مواجهة ليفربول

أكد هاري كين، مهاجم توتنهام، أنّ فريق ليفربول ليس محصنًا من الخسارة على ملعبه مشيرًا إلى استعداد السبيريز للفوز وخطف النقاط الثلاثة.

ليفربول يستضيف توتنهام مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وقال كين في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "فان دايك مدافع رائع لكنه غير منيع وكذلك ليفربول، علينا التركيز على أنفسنا وأي فريق يمكن أن يخسر وسوف نحاول فعل ذلك في أنفيلد".

وتابع: "كمهاجم، مواجهتي لفان دايك لن تكون فقط رجل لرجل ولكن أكبر من ذلك. لقد قدّم مستوى رائع في موسمين مع ليفربول".

قائد السبيريز أشار إلى أنّه يحتاج فقط لتقديم مباراة جيدة والركض كثيرًا نحو منطقة الجزاء لتسجيل الأهداف أو صناعة الفرص.

وأردف: "الدوري الإنجليزي أصبح أصعب بوجود حوالي 6 فرق تتنافس على اللقب وكلهم يمتلكون عدد مميز من المهاجمين، وحتى لو تراجعنا لفترة فالفريق يمتلك العناصر القادرة على إحداث الفارق".

واختتم: "المباراة ستكون بين فريقين من طراز رفيع وكل شيء وارد. نحن حاليًا نتنافس في البريميرليج وكذلك في دوري أبطال أوروبا ونحاول أن نقدم أفضل ما لدينا لأجل الفوز بالمباراة".

جدير بالذكر أنّ مانشستر سيتي قلّص الفارق مع ليفربول إلى 3 نقاط ولن يتحمل الريدز الخسارة.