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الدوري الإنجليزي الممتاز

هاري كين يكشف عن فريقه المفضل بقمة مانشستر سيتي وليفربول

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Getty Images
هاري كين نجم توتنهام يؤكد أنه يدعم مانشستر سيتي بشكل مؤقت أمام ليفربول في مواجهة الفريقين بالجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

كشف اللاعب الإنجليزي هاري كين نجم هجوم فريق توتنهام هوتسبير عن دعمه لمانشستر سيتي في مواجهته ضد ليفربول ضمن لقاءات الجولة الـ 21 من البريميرليج.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن فوز مانشستر سيتي يمنح فريقه فرصة أفضل من أجل الاقتراب من صدارة الدوري الإنجليزي.

وقال كين: "كل ما يمكننا أن نفعله هو أن ننظر لأنفسنا ونحقق الانتصارات في المباريات الخاصة بنا، لقد كنا في ذلك المركز من قبل مع ليستر سيتي وتشيلسي".

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وأضاف: "علينا فقط أن نركز على أنفسنا، وأن نحقق الانتصارات في المباريات التي نستطيع أن نحقق الفوز فيها بعد ذلك سنرى ما الذي سيحدث".

وأكمل: سنرى ما الذي سيحدث في مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي، لكن لا يمكننا أن نفكر كثيرًا بالفرق الأخرى لأكون صريحًا معكم".

واختتم تصريحاته: "سأحب أن يحقق مانشستر سيتي الفوز، ليجعلنا أكثر قربًا من القمة، لكن للأسف تلك الأمور ليست في أيدينا لنتحكم بها".

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