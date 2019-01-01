هاري كين: المنافسة مع سترلينج ممتعة ولن نستهين بكوسوفو

هاري كين نجم منتخب إنجلترا يؤكد على سعادته بالمنافسة التي يحظى بها رفقة زميله رحيم سترلينج في المنتخب الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب هاري كين مهاجم فريق توتنهام ومنتخب إنجلترا عن سعادته بتحقيق فريقه للفوز اليوم أمام نظيره البلغاري في تصفيات أمم أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن الفريق قدم مباراة جيدة ككل وأعرب من خلالها عن أمله في تكرار نفس الأداء أمام كوسوفو.

وقال كين: لقد كان من الجيد تسجيل ثلاثة أهداف اليوم، أعتقد أن الجميع كان جيدًا في طريقة اللعب، كذلك كنت أنا لأنني تواجدت لتسجيل تلك الأهداف".

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📊هاتريك كين وهدف من رحيم يقودوا منتخب الأسود الثلاثة لصدارة مجموعتة في تصفيات يورو 2020 بالعلامة الكاملة

9 نقاط من 3 مباريات✅ pic.twitter.com/IMD1dSWnht — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 7, 2019

وأضاف: "لا يزال أمامنا الكثير من العمل نقوم به، ولا يجب أن نستهين بفريق كوسوفو، لنأمل أن نحقق الفوز، سيكون ذلك جيدًا أن نحصل على ست نقاط من مباراتين".

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وأكمل عن منافسته مع سترلينج: "من المذهل بالنسبة لي أنه نجح في الوصول لنفس المستوى الذي يقدمه مع ناديه في المنتخب، هو لاعب رائع ونحن نستمتع باللعب معًا".

جدير بالذكر أن المنتخب الإنجليزي يتصدر مجموعته الآن بتسع نقاط من ثلاث مباريات خاضها، وسيواجه كوسوفو يوم الثلاثاء المقبل.