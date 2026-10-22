"أريد أن أعرف هذا الأمر" .. طلب خاص من كين إلى منظمي الكرة الذهبية قبل "ليلة الحسم"

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المهاجم الإنجليزي يأتي على رأس المرشحين للفوز بالجائزة

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اعترف هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، بأنه كان يفضل معرفة قرار الكرة الذهبية مسبقًا، وهو ينتظر الحفل الفاخر الذي يقام مساء الاثنين في لندن للإعلان عن الفائز بالجائزة.

ولا يزال قائد منتخب إنجلترا الهداف يجهل تمامًا ما إذا كان قد توّج بالجائزة الفردية المرموقة، رغم تصدره لترشيحات شركات المراهنات حاليًا.

المهاجم ينتظر الحكم الفردي التاريخي

يحاول كين الحفاظ على هدوئه قبل الحفل المنتظر، رغم أمله في الحصول على تأكيد مبكر بشأن التصويت. ويمكن للاعب البالغ من العمر 33 عامًا أن يصبح أول إنجليزي يفوز بالجائزة منذ مايكل أوين في عام 2001، بعدما سجل 61 هدفًا في 51 مباراة مع ناديه الموسم الماضي وبلوغه نصف نهائي كأس العالم.

ولكن القائمة المختصرة المكونة من 30 لاعبًا تضم أيضًا موهبة برشلونة لامين يامال ومهاجم إنتر ميامي ليونيل ميسي ومايكل أوليسي وكيليان مبابي.

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كين يمدد سلسلته التهديفية الأوروبية

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أكد الهداف أحقيته بمكانته الرفيعة يوم الأربعاء بصناعته هدفًا لألفونسو ديفيس وتسجيله ركلة جزاء في تعادل دوري أبطال أوروبا 2-2 مع آرسنال، ليرفع رصيده هذا الموسم إلى 10 أهداف في 11 مباراة.

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وبتسجيله في عاشر ظهور أوروبي على التوالي، أصبح متأخرًا بمباراة واحدة عن الرقم القياسي في البطولة الذي يحمله كريستيانو رونالدو.

وقال كين للصحفيين بعد ذلك: «يريدون أن يحضر الجميع، كل الأسماء الكبيرة ستتواجد هناك، وسيشاهده عدد أكبر من الناس إذا لم يكونوا يعرفون، لذا يمكنني أن أفهم السبب. من وجهة نظري، بالطبع، كنت أودّ أن أعرف فقط لأرى ولا أضطر إلى الانتظار طوال الليل. لكنه قرارهم، ولا يمكنني التحكم في ذلك. علينا فقط أن نستمتع بالأمر ونحاول ألا نتوتر كثيرًا».

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القائد يتجاهل التكهنات المتواصلة

غيّرت الجهة المنظمة «فرانس فوتبول» قواعدها في عام 2024 لوقف إخطار الفائزين مسبقًا، رغم أن تسريبًا تسبب مع ذلك في مقاطعة ريال مدريد في ذلك العام بعد خسارة فينيسيوس جونيور اللقب لصالح رودري.

وأضاف كين عن تجاهله للتكهنات: «أحاول ألا أفكر في الأمر. من الواضح أنه من الصعب ألا أفعل ذلك. هناك دائمًا شائعات تنتشر وتحاول الابتعاد عنها. لدينا مباراة مهمة اليوم وأعلم أن لدينا أخرى مهمة يوم الأحد قبل الحفل يوم الاثنين، لذا هذا هو محور تركيزي. بالطبع سأحاول الاستمتاع بليلة الاثنين قدر الإمكان. إنها مناسبة كبيرة، لذا علينا الانتظار لنرى».

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اختبار محلي يسبق الحفل البراق

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قبل السفر إلى العاصمة الإنجليزية لحضور حفل الجوائز يوم الاثنين، يتعين على كين مساعدة بايرن في الدفاع عن صدارته لترتيب الدوري الألماني أمام فرايبورج صاحب المركز الثالث يوم الأحد.

ويحتاج بطل ألمانيا إلى أداء محلي قوي عقب بداية مخيبة للآمال في مشواره الأوروبي. فقد تركه فوز وحيد وتعادلان في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في المركز الرابع عشر بالجدول.