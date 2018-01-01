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الدوري الإنجليزي الممتاز

هاري كين: من العار الخسارة أمام ولفرهامبتون

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نجم السبيرز هاري كين يشعر بالأسى بعد الخسارة أمام ولفرهامبتون

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

عبر هاري كين نجم فريق توتنهام هوتسبر عن حزنه الشديد بعد خسارة فريقه أمام ضيفه ولفرهامبتون بثلاثية مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إطار مباريات الأسبوع العشرين من البريميرليج.

وقال المهاجم الإنجليزي في تصريحاته بعد المباراة: "مثل هذه المباريات يجب أن تُلعب من أجل الفوز فقط، من العار الخسارة اليوم، لقد مارسوا الضغط علينا ولم نستطع الاحتفاظ بالكرة بالشكل الكافي، علينا أن نلوم أنفسنا على ما حدث".

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كما أضاف هداف مونديال روسيا 2018: "من العار اختتام عام 2018 بالخسارة، لأنها كانت سنة جيدة بالنسبة لنا على مستوى الفريق والمنتخب، لذلك فأن الخسارة في نهاية العام مؤلمة".

يذكر أن توتنهام يحتل حاليًا المركز الثاني مؤقتًا، خلف ليفربول المتصدر بفارق تسع نقاط.

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