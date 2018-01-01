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الدوري الإنجليزي الممتاز

هاري كين: الجميع يتحدث عن ليفربول ومانشستر سيتي وسنواصل العمل

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Getty Images
كين ارتقى للمركز الثاني في ترتيب الهدافين

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أبدى هاري كين، هداف توتنهام الإنجليزي سعادته بالفوز الكاسح الذي حققه الفريق على حساب إيفرتون، في ختام مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل كين هدفين في فوز توتنهام بسداسية مقابل هدفين على حساب التوفيز واقترب بشكل أكبر من صراع الصدارة.

كين الذي رفع رصيده إلى 11 هدفاً الموسم الحالي تحدث عن الفوز: "لقد كان فوزًا ضخمًا، كنا نعرف أن المباراة صعبة، وعدنا في النتيجة بعد التأخر 1-0، ثم صنعنا الفرص وفزنا بها، في الشوط الثاني سيطرنا على الكرة وسجلنا بالفرص اليوم".

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وعن صراع الصدارة: "الجميع يتحدث عن ليفربول ومانشستر سيتي، نحن نواصل العمل بشكل جيد، ونسير في طريقنا".

وواصل الإنجليزي: "المهم أن نواصل عملنا، هناك مباريات عديدة في فترة صغيرة، وعلينا أن نفوز بها".

وانهى: "مررنا بشهر جيد، واتمنى أن نواصل كذلك في يناير وفبراير المقبل، وسنرى ماذا سيحدث عندما نصل إلى إبريل المقبل".

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ويلتقي توتنهام مع بورنموث في ختام مباريات الدور الأول من البريميرليج، الأربعاء المقبل.

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