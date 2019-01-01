النتائج المباشرة
مانشستر يونايتد

هارجريفز: سولشار أعاد المتعة إلى مسرح الأحلام

التعليقات()
Getty Images
هارجريفز يبدي اندهاشه من تأثير سولشار مع مانشستر يونايتد

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

تحدث نجم مانشستر يونايتد السابق أوين هارجريفز حول التغير الذي طرأ على الشياطين الحمر في الفترة الأخيرة منذ تولي المدرب أولي جونار سولشار تدريب الفريق.

اختيارات المحررين

وكان مانشستر يونايتد قد حقق الفوز على ريدينج بهدفين مقابل لا شيء، لحساب دور الـ 64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي ليحقق سولشار فوزه الخامس تواليًا.

وحقق سولشار مع الفريق 4 انتصارات في بطولة الدوري من أصل 4 مباريات لعبها مع الفريق في البريميرليج، ليحقق أرقامًا لم يحققها الفريق مع مورينيو طيلة الموسم.

وبخصوص ذلك، قال هارجريفز: "لقد عادت المتعو مرة أخرى إلى مسرح الأحلام أولدترافورد، أصبح بإمكان مانشستر يونايتد تقديم عروض ممتعة وتحقيق الفوز أيضًا"

وأضاف: "سولشار رجل رائع على المستوى الشخصي وكذلك المهني، هو متحمس لهذه التجربة بشكل كبير وأعتقد أنه قادر على ترك بصمة حقيقية في مانشستر"

يذكر أن سولشار كان قد تولى تدريب مانشستر يونايتد منتصف ديسمبر الماضي خلفًا للمدرب المقال البرتغالي جوزيه مورينيو.  

الموضوع التالي:
ساري يُحذر كالوم هودسون من الانتقال لبايرن ميونيخ
الموضوع التالي:
مصادر.. برشلونة يقترب من رابيو عن طريق والدته
الموضوع التالي:
كوريا الجنوبية تفتتح مشوارها الأسيوي بالفوز على الفلبين
الموضوع التالي:
تقرير مغربي: شيكابالا يقترب من الانضمام لمولودية وجدة
الموضوع التالي:
لجنة المسابقات تعلن عقوبة الهاني سليمان ومحمود جنش
إغلاق