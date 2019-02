هادرسفيلد تاون يتصدر ترتيب البطاقات الحمراء في البريميرليج

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

حقق نادي هادرسفيلد تاون رقمًا سلبيًا جديدًا على مستوى البطاقات الحمراء، حيث أصبح أكثر فرق الدوري الإنجليزي الممتاز حصولًا عليها هذا الموسم.

وتعرض توم سميث لاعب نادي هادرسفيلد تاون للبطاقة الحمراء في المواجهة التي جمعت فريقه بمضيفه نيوكاسيل يونايتد.

وبهذه البطاقة التي حصل عليها سميث، يكون نادي هادرسفيلد تاون قد حصل على 4 بطاقات حمراء في مبارياته هذا الموسم في البريميرليج.

4 - No side has picked up more red cards in the Premier League this season than Huddersfield (4, along with Everton and Leicester). Dismissed.