"هاتوا الهلالي هاتوه" .. نجم الكرة الكويتية يعلن مشاركة الزعيم في مباراة اعتزاله

حارس الكويت السابق اعتزال في عام 2017 وهو ابن الـ36 عامًا

أعلن نواف الخالدي؛ حارس مرمى منتخب الكويت والقادسية الأسبق، إقامة مهرجان اعتزاله بمشاركة نادي الهلال السعودي، موجهًا الشكر لإدارة الزعيم وعدد من رموز النادي.

الخالدي اعتزل قبل خمس سنوات:

في عام 2017، أعلن الخالدي تعليق حذائه بشكل رسمي، وهو ابن الـ36عامًا، بعدما حقق عديد الإنجازات.

بدأ الحارس الأسبق مسيرته في نادي خيطان، ثم انتقل في عام 2000 لنادي القادسية، ليبدأ معه تحقيق البطولات.

على المستوى الدولي، توج الخالدي بكأس الخليج 1998 مع الكويت، ومع القادسية، حصد لقب الدوري الكويتي تسع مرات، وسبع مرات كأس ولي العهد ومثلها كأس الأمير، كأس السوبر المحلي أربع مرات، وحقق كأس الخرافي مرتين، ولقب وحيد من كأس الخليج للأندية وكأس الاتحاد الآسيوي.

الخالدي يعلن موافقة الهلال للمشاركة في مهرجان اعتزاله:

نادي القادسية كان قد خاطب الهلال للمشاركة في اعتزال حارسه السابق في ديسمبر الماضي، لكن أمس السبت، أعلن الخالدي وصول الموافقة الرسمية.

وقال الحارس الدولي الأسبق، عبر فيديو نشره عبر حساباته الرسمية: "يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير، واليوم بكرم من الله وفضل ومنه، قد جعلها ربي حقًا، من لا يشكر الناس، لا يشكر الله، فكل الشكر للرئيس الذهبي فهد بن نافل، شكرًا للصديق العزيز والإداري المحنك فهد المفرج، شكرًا للصديق العزيز الذي أتعب الأوفياء من بعده ياسر القحطاني، شكرًا بحجم حبكم لهذا الكيان، شكرًا ملء السماوات والأرض، شكرًا لمن وقف معنا وسعى لتحقيق هذه الأمنية".

وأضاف: "اليوم رسميًا سوف يتواجد زعيم وكبير آسيا في الكويت في سبتمبر المقبل، وهاتوا الهلالي هاتوه، نعم تتشابه الكلمات، لكن تختلف المقاصد، هاتوا الهلالي ليحل في قلوبنا أهلًا، وفي كويتنا سهلًا، فوالله أنها أبرك الساعات، وأغلى من يجي الزعيم، وصدق من قال إن الهلالي يعزك".

#الهلال يشارك في مهرجان اعتزال الحارس الدولي السابق نواف الخالدي في مباراة أمام القادسية الكويتي في الكويت، شهر سبتمبر المقبل.. pic.twitter.com/ALwDDvR8uz — #عز_الرياضة (@3ezsport) July 3, 2022

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