هاتريك وثنائية بطعم رونالدو وميسي .. ماذا قدم هالاند وليفاندوفسكي في الكلاسيكير؟

بالأرقام، ماذا قدم ليفاندوفسكي وهالاند في مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند؟

يبدو أن الفترة التي سيتواجد فيها إرلينج هالاند في بوروسيا دورتموند ستشهد صدامات ثنائية بينه وبين أفضل لاعب في العالم وهداف بايرن ميونخ روبيرت ليفاندوفسكي على خطى ما كان يحدث في الكلاسيكو سابقًا بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي حين كانا يزينان مباريات برشلونة وريال مدريد بمنافستهما الفردية.

واليوم، حول بايرن ميونخ تأخره بهدفين إلى فوز بأربعة أهداف على ضيفه بوروسيا دورتموند، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أليانز آرينا مساء السبت لحساب الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني.

الحديث في الفترة التي سبقت المباراة بين بايرن ودورتموند كان حول الثنائي هالاند من قبل أسود الفيستيفاليا وروبيرت ليفاندوفسكي فيما يتعلق بالفريق البافاري.

وحول هالاند قال فليك المدير الفني لبايرن ميونخ إن كل شيء ممكن، وذلك ردًا على السؤال حول ما إذا كان سيصبح المهاجم النرويجي هو خليفة روبيرت ليفاندوفسكي في الفريق البافاري.

كل هذه المعطيات كانت تنبئ بصراع منتظر ومباراة داخلية بين الثنائي الذي يتصدر عناوين العالم في الآونة الأخيرة، أحدهما توج كأفضل لاعب في العالم والثاني يطلبه كل العالم!

اللمسة الأولى لإرلينج هالاند في المباراة كانت تسديدة سكنت شباك مانويل نوير بالدقيقة الثانية وأشعلت المباراة مبكرًا.

ثم عاد الدولي النرويجي مرة أخرى وواصل تألقه وأحرز ثاني الأهداف في الدقيقة التاسعة، إلا أن هذا لم يعق بايرن ميونخ عن العودة للمباراة.

في 9 دقائق فقط ذاق هالاند طعم شبكة نوير مرتين، ليشعل المباراة، ويستفز ليفاندوفسكي، ويمنح الفرصة للأخير ليسجل الهاتريك الذي رد عليه به ومنح من خلاله الانتصار لبطل السداسية التاريخية.

وبين هذا وذاك، وفي الوقت الذي يبدو فيه أن 5 أهداف كافية لتخبرك بالتألق الذي زيّن ليلتيهما، يبدو أن سؤال ماذا قدم كل منهما في الكلاسيكير مثير حقًا وسيحمل إجابات مثيرة تشبهه تمامًا، وتشبه ما حدث في المباراة كذلك.

إرلينج هالاند - 60 دقيقة = ثنائية

لعب النجم النرويجي 60 دقيقة فقط نظرًا لخروجه مصابًا بعد ساعة بالتمام والكمال من اللعب في الكلاسيكير، ولكنها كانت كافية لتقديمه لكل شيء، حتى وإن لم يفز فريقه في نهاية المطاف.

عنوان هالاند اليوم كان الفاعلية، الرجل سدد تسديدتين فقط، لم تخطئ واحدة منهما طريق المرمى، ولم ينجح مانويل نوير في التعامل معهما، ليسجل هدفين من محاولتين بنسبة نجاح 100%.

هالاند لمس الكرة 20 مرة، مرر 9 تمريرات 6 منها ناجحة، قام بمحاولة مراوغة واحدة ونجح فيها، ولم يمنح أي تمريرات طولية ولا عرضية ولا مفتاحية، فقط اكتفى بالفاعلية.

المهاجم الشاب حديث العالم فقد الكرة 7 مرات وفاز بالتحامين أرضيين من أصل 2 وخسر التحامين هوائيين من أصل 2 أيضًا، كما تعرض للعرقلة مرة واحدة فقط ولم يقم هو بأي عرقلة للاعبي البايرن.

ليفاندوفسكي - هاتريك الحسم

ليلة أفضل لاعب في العالم كانت مثالية، حيث أن الهاتريك الذي سجله قاد به الفريق لحسم الكلاسيكير وكذلك منحهم 3 نقاط هامة في الصراع من أجل الحفاظ على لقب البوندسليجا.

ليفاندوفسكي سدد 4 تسديدات جميعهم كانوا في إطار المرمى، دخل منهم 3 وتصدى الحارس لواحدة، لمس الكرة 38 مرة ومنح 19 تمريرة صحيحة من أصل 24.

منح ليفا تمريرة مفتاحية واحدة وفاز بصراع هوائي واحد من أصل 3 وصراع أرضي واحد من أصل 4، ارتكب خطأين وارتُكب ضده خطأ واحدًا فقط، ولم يمنح أي كرات طولية ولا عرضية.

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في النهاية، كانت الليلة بطعم الكلاسيكو بحضور رونالدو وميسي، حيث عاد الجمهور حول العالم إلى 2013 حين تعادل ريال مدريد وبرشلونة بهدفين لكل منهما وسجل ميسي هدفين ورونالدو هدفين، هل تتذكر هذه الليلة؟ بالتأكيد هالاند وليفاندوفسكي ذكراك بها.