هاتريك لوتارو يوقف سلسلة تاتا ويقود الأرجنتين لسحق المكسيك

تعرف على تفاصيل مباراة الأرجنتين والمكسيك

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

انتصر منتخب الأرجنتين وديًا على نظيره المكسيكي برباعية نظيفة فجر اليوم، الأربعاء، في مدينة تكساس الأمريكية.

التانجو قدم واحدة من أفضل المباريات تحت قيادة المدرب ليونيل سكالوني ونجح في تسجيل 4 أهداف بشوط واحد.

لوتارو مارتينيز افتتح التسجيل مبكرًا بعد 8 دقائق فقط ثم انتظر للدقيقة 17 ليضيف الثاني، كما تسبب التفوق الهجومي للبيسيليستي في الحصول على ركلة جزاء بالدقيقة 33 حولها باريديس إلى هدف.

وأكمل مهاجم إنتر الهاتريك بتسجيل الهدف الرابع للأرجنتين في الدقيقة 39.

وتعد هذه المرة الأولى التي يخسر فيها المكسيك تحت قيادة المدرب تاتا مارتينو بعد 11 مباراة دون هزيمة فاز فيها على منتخبات من أمريكا الجنوبية أمثال تشيلي والإكوادور وباراجواي وفنزويلا.

جدير بالذكر أنّ المكسيك لم تعرف الفوز على الأرجنتين منذ 2004 وانتصر التانجو في جميع المواجهات العشر الأخيرة.

الأرجنتين تواجه ألمانيا الشهر المقبل في مباراة ودية والتي قد تشهد عودة ليونيل ميسي.