هاتريك فاردي بالتخصص وأول خماسية في مسيرة جوارديولا .. مواجهة للتاريخ بين مانشستر سيتي وليستر

أرقام للتاريخ .. فاردي وماديسون يسجل يتألق في ليلة سقوط مانشستر سيتي جوارديولا أمام ليستر سيتي رودجرز

شهدت المواجهة بين مانشستر سيتي وليستر سيتي العديد من الأرقام التاريخية التي تعزز بعضها وحدث بعضها الآخر لأول مرة، في التاريخ.

وكان بيب جوارديولا هو الضحية الأبرز لهذه الليلة الاستثنائية والتي ستبقى في ذاكرة المدرب الإسباني دائمًا وأبدًا لعدة تفاصيل سنستعرضها تباعًا.

وسقط مانشستر سيتي على أرضه بخمسة أهداف مقابل هدفين واحد أمام مضيفهم ليستر سيتي في المواجهة الساخنة التي جمعتهما على ملعب الاتحاد.

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ونجح جيمي فاردي في الحصول على ركلتي جزاء بعدما أجبر كايل ووكر وإريك جارسيا على عرقلته، ليسددهما بنجاح ويكمل الهاتريك الشخصي حيث سجل هدفًا بينهما بطريقة مميزة.

وبذلك يكون فاردي قد عادل رقم رحيم ستيرلينج بالتسبب في 19 ركلة جزاء بعد حصوله على ركلتي جزاء في مباراة اليوم، كأكثر من أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليس ذلك فقط، بل واصل فاردي التألق ضد أزرق مدينة مانشستر، حيث أنه بهذا الهاتريك بات جيمي فاردي مسجلًا لـ 8 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر سيتي بيب جوارديولا.

ويعد فاردي هو اللاعب الوحيد الذي نجح في تسجيل هاتريك مرتين ضد أندية يدربها بيب جوارديولا، سواء مع برشلونة أو بايرن ميونخ أو في رحلته الحالية مع مانشستر سيتي.

ويعد ذلك أكثر من ضعف عدد أهداف أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر سيتي، كما أن هذا السجل يعد أكثر من أي لاعب آخر ضد جوارديولا في مسيرته كاملة.

— OptaJoe (@OptaJoe) September 27, 2020 وتلقى بيب جوارديولا 5 أهداف للمرة الأولى خلال مسيرته التي امتدت لـ 686 مباراة كمدرب، حيث لم يحدث ذلك من قبل، والمرة الأولى التي يتلقى فيها 4 أهداف فما فوق على أرضه منذ 2014 حين سقط برباعية أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا. — OptaJoe (@OptaJoe) September 27, 2020

وخسر جوارديولا المباراة الافتتاحية على أرضه لأول مرة منذ 9 مواسم، حين فعل ذلك مع برشلونة في موسم 2010/2011 على ملعب كامب نو وخسر أولى مبارياته أمام هيركوليس. أما بالنسبة للأرقام الإيجابية للثعالب، فقد فاز ليستر سيتي في أول ثلاث مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى في تاريخ النادي ليواصل رودجرز عمله المميز. — OptaJoe (@OptaJoe) September 27, 2020

وسجل ليستر سيتي 12 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم؛ أكثر عدد من الأهداف يسجله فريق في أول ثلاث مباريات للبريميرليج منذ موسم 2011-2012، عندما سجل مانشستر سيتي العدد ذاته وسجل مانشستر يونايتد 13 هدفًا. وبات ليستر سيتي أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل لاعبوه 3 ركلات جزاء في مباراة واحدة، في حين أن مانشستر سيتي هو أول فريق منذ توتنهام في أكتوبر 2014 يرتكب لاعبوه 3 أخطاء تؤدي إلى 3 ركلات جزاء في نفس المباراة. — OptaJoe (@OptaJoe) September 27, 2020