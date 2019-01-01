دوري أبطال أوروبا

هاتريك "البديل" مبابي يفجر أرقام دوري الأبطال

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(C)Getty Images
المهاجم الفرنسي يواصل التألق..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

شهدت مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج في دوري الأبطال، رقماً كبيراً من جانب كيليان مبابي.

جاء ذلك حيث حل المهاجم بديلاً في الدقيقة 52، ليسجل هاتريك في الدقائق 61 و79 و83، في المباراة التي انتهت بفوز باريس 5-0.

النتيجة جعلت مبابي أول بديل يسجل هاتريك في دوري الأبطال منذ جوسيبا يورينتي مع فياريال ضد ألبورج، تحديداً في أكتوبر 2008.

بالتالي أيضاً صار أصغر من يسجل هاتريك كبديل في المسابقة ذاتها.

أما عن السجل التهديفي للاعبين في دوري الأ[طال قبل أن يكملوا عامهم الحادي والعشرين، يحتل مبابي الصدارة بـ17 هدفاً، متفوقاً على كريم بنزيما (12) وباتريك كلويفرت (9) وراؤول جونزاليس وأوبافيمي مارتينز وليونيل ميسي وخافيير سافيولا (8) وتييري هنري (7).

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