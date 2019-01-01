هاتريك "أسيست" من زياش يقود أياكس لمواصلة صدارة الدوري الهولندي

المغربي لا يتوقف..

واصل أياكس سلسلته الخالية من الهزيمة هذا الموسم محليًا، وحقق فوزًا جديدًا على حساب مضيفه زفولي بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أُقيمت لحساب الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الهولندي.

أياكس حسم المباراة في أول ثلث ساعة من زمنها، بعدما أحرز ثلاثية متتالية بدأها كوينسي بروميس في الدقيقة السادسة بتمريرة حاسمة من حكيم زياش، ثم مجددًا وبتمريرة حاسمة جديدة من الدولي المغربي في الدقيقة 12.

ثم أتى الدور على ديفيد نيريس، ليُحرز الهدف الثالث في الدقيقة 20، وتهدأ المباراة حتى يُقلص جوستافو هامير النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 35.

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وأشعل مصطفى سامياك المباراة بإحرازه الهدف الثاني لزفولي في الدقيقة 62، ليحاول الفريق بعدها تعديل النتيجة إلا أن نيريس عاد وسجل رابع الأهداف من خلال تمريرة حاسمة أخرى من زياش.

بهذه النتيجة يستمر أياكس في صدارته للدوري الهولندي ويرتفع رصيده إلى النقطة رقم 32، بينما تجمد رصيد زفولي عند النقطة العاشرة في المركز الثالث عشر.