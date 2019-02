هاتريك أجويرو| "الهداف التاريخي" يحطم الأرقام عبر شباك تشيلسي

الهداف التاريخي لسيتي في الدوري..

يتقدم مانشستر سيتي على تشيلسي بخمسة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين للبريميرليج، في مباراة كبيرة ونتيجة كبيرة للغاية.

سجل الأرجنتيني سيرجيو أجويرو 3 أهداف هم الثاني والثالث والخامس، ليصبح هذا هو الهاتريك رقم 11، معادلاً الرقم القياسي المسجل باسم ألان شيرار.

وبات أجويرو أيضاً هو أكثر من يسجل في شباك تشيلسي بالبريميرليج، بعد أن رفع حصيلته من 7 إلى 10 في مباراة واحدة، متفوقاً على ألان شيرار وتييري هنري (8).

Most Premier League goals against Chelsea:

9 - Sergio Agüero (+2)

8 - Alan Shearer

بالإضافة إلى ذلك بات "كون" سادس لاعب في تاريخ البريميرليج يشارك في 200 هدف مع فريق واحد في المسابقة، بعد واين روني ورايان جيجز (مانشستر يونايتد) وتييري هنري (آرسنال) وفرانك لامبارد (تشيلسي) وستيفن جيرارد (ليفربول).

أيضاً صار أجويرو الهداف التاريخي لمانشستر سيتي في الدوري، بعد اجتيازه لتومي جونسون وإريك بوك بـ159 هدفاً في الدوري.

أخيراً سجل الأرجنتيني 7 أهداف في 2019 بالبريميرليج، أكثر بـ3 من أي لاعب آخر.