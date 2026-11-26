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وضعت الإدارة الرياضية بعملاق الرياض النصر، خطة الانتقالات الشتوية القادمة "يناير 2027"؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بصفقات أجنبية جديدة.

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النصر يخضع لـ"الرقابة المالية" منذ صيف عام 2026؛ والتي تحد من تحركاته لجلب صفقات جديدة، وتمديد عقود لاعبيه الحاليين.

وفي هذا السياق.. كشف سعد السبيعي، المستشار القانوني للنصر سابقًا، عن أن خطة الإدارة الرياضية تعتمد على بيع عقد متوسط ميدانه العراقي حيدر عبدالكريم، في الميركاتو الشتوي القادم؛ من أجل إقناع لجنة "الرقابة المالية" بالسماح للنادي، بالتعاقد مع لاعب محور أجنبي - مواليد تحت السن -.

خيارات النصر في الميركاتو

وتحدث السبيعي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن خيارات النصر من اللاعبين الأجانب المواليد، الذين يجيدون في مركز المحور؛ قائلًا: "البوصلة تتجه إلى ناديي نيوم والحزم".

ورغم عدم ذكر السبيعي أي أسماء؛ إلا أننا إذا نظرنا إلى قائمتي نيوم والحزم، سنجد اسمين لا ثالث لهما.

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هذان الاسمان؛ هما المالي أمادو كونيه "نيوم"، والغيني أبوبكر باه "الحزم".

ويقدم هذا الثنائي مستويات رائعة، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ حيث سنجد أن كونيه يبدع دفاعيًا، كما يساهم هجوميًا بتسجيله 4 أهداف وصناعته تمريرتين حاسمتين في 9 مباريات.

أما باه؛ فهو بمثابة رئة الحزم في خط الوسط، مع تسجيله هدفًا خلال 12 مباراة رسمية.