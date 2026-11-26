وضعت الإدارة الرياضية بعملاق الرياض النصر، خطة الانتقالات الشتوية القادمة "يناير 2027"؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بصفقات أجنبية جديدة.
النصر يخضع لـ"الرقابة المالية" منذ صيف عام 2026؛ والتي تحد من تحركاته لجلب صفقات جديدة، وتمديد عقود لاعبيه الحاليين.
وفي هذا السياق.. كشف سعد السبيعي، المستشار القانوني للنصر سابقًا، عن أن خطة الإدارة الرياضية تعتمد على بيع عقد متوسط ميدانه العراقي حيدر عبدالكريم، في الميركاتو الشتوي القادم؛ من أجل إقناع لجنة "الرقابة المالية" بالسماح للنادي، بالتعاقد مع لاعب محور أجنبي - مواليد تحت السن -.
خيارات النصر في الميركاتو
وتحدث السبيعي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن خيارات النصر من اللاعبين الأجانب المواليد، الذين يجيدون في مركز المحور؛ قائلًا: "البوصلة تتجه إلى ناديي نيوم والحزم".
ورغم عدم ذكر السبيعي أي أسماء؛ إلا أننا إذا نظرنا إلى قائمتي نيوم والحزم، سنجد اسمين لا ثالث لهما.
هذان الاسمان؛ هما المالي أمادو كونيه "نيوم"، والغيني أبوبكر باه "الحزم".
ويقدم هذا الثنائي مستويات رائعة، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ حيث سنجد أن كونيه يبدع دفاعيًا، كما يساهم هجوميًا بتسجيله 4 أهداف وصناعته تمريرتين حاسمتين في 9 مباريات.
أما باه؛ فهو بمثابة رئة الحزم في خط الوسط، مع تسجيله هدفًا خلال 12 مباراة رسمية.
عرض ملف تعريف المؤلف
أملك خبرة صحفية تمتد لأكثر من 15 سنة، حيث بدأت حياتي المهنية بتغطية الأحداث السياسية بكل تفاصيلها، وإجراء لقاءات مع عددٍ كبير من المسؤولين والخبراء المختصين.
ولأنني أعشق الرياضة بصفةٍ عامة وكرة القدم تحديدًا، قررت دخول هذا العالم والتخصص فيه؛ مستفيدًا من الخبرات التحليلية التي اكتسبتها، على مدار سنوات عملي في مجال الصحافة.
وتدرجت في الصحافة الرياضية عبر عديد المحطات، حتى وصلت إلى موقع "GOAL"؛ والذي لا يقتصر عملي فيه على السرد الإخباري فقط، بل المشاركة في كتابة المقالات التحليلية والتقارير والقصص غير التقليدية.
كما ساهمت بعد دخول هذا المجال، في تغطية العديد من الأحداث الرياضية المهمة؛ مثل كأس العالم والأولمبياد، إلى جانب بطولات أوروبا وإفريقيا وآسيا المختلفة.
لكن.. تظل الكرة السعودية والعربية، بكل جوانبها من أرقام وإحصائيات وكواليس خاصة بالأندية واللاعبين المحليين والمحترفين؛ هي مجال تخصصي الأساسي.
أما قصتي الشخصية مع كرة القدم انطلقت في مونديال 1998؛ حيث أتذكر عندما وقعت وقتها في حب منتخب البرازيل بقيادة الظاهرة رونالدو، رغم النهاية المأساوية بخسارة النهائي.
بعدها.. بدأت رحلة متابعة الأندية والمنتخبات المختلفة؛ إلا أن جيل برشلونة الذهبي بقيادة الساحر رونالدينيو ثم الأسطورة ليونيل ميسي، خطف أنظاري بشدة.
لذلك.. يبقي هدف ميسي الأول مع برشلونة في شباك ألباسيتي عام 2005، بتمريرة سحرية من رونالدينيو بالذات، اللحظة الخالدة في ذاكرتي؛ حيث رأيت وقتها أن هُناك أسطورة، يسلم الراية إلى أخرى.
وفي النهاية يُمكن تلخيص تشكيلتي المفضلة في عالم كرة القدم؛ على النحو التالي: "بوفون، روبرتو كارلوس - مالديني - بيكنباور - داني ألفيش، إنييستا - بيرلو، رونالدينيو - مارادونا - ميسي، الظاهرة رونالدو".