نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول في الجولة 38 من الدوري الإنجليزي 2019-2020، والتي تقام على ملعب سانت جيمس بارك

نيوكاسل 0 × 0 ليفربول

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تشكيل ليفربول:

يتواصل غياب الثنائي جويل ماتيب وجوردان هندرسون عن ليفربول بداعي الإصابة، ولن يغيب أي لاعب آخر.

لن يبدأ يورجن كلوب بتشكيله الأساسي، ولن يدفع بصلاح أو ماني أو فيرمينو، وسيكون التشكيل كالتالي:

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - نيكو ويليامز

نابي كيتا - جورجينيو فينالدوم - جيمس ميلنر

تاكومي مينامينو - ديفوك أوريجي - أليكس أوكسليد تشامبرلين

Our line-up for the final match of the 2019/20 @premierleague season 💪🔴 #NEWLIV — FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 26, 2020

تشكيل نيوكاسل:

يعاني نيوكاسل في مباراة ليفربول من غياب العديد من اللاعبين جميعهم للإصابة، وهم لوجين وكلارك وجمال لاسيليس وفابيان شار.

سيبدأ المدرب ستيف بروس بالتشكيل التالي:

التشكيل | 3-5-2

مارتن دوبرافكا

داني روز - فيديريكو فيرنانديز - خافيير مانكييو

مات ريتشي - ميجيل ألميرون - نبيل بن طالب - جونجو شيلفي - فالنتينو لازارو

ألان سان ماكسيمان - دوايت جايل

نيوكاسل صاحب المركز 13 في الترتيب برصيد 44 نقطة كانت آخر مواجهاته في الدوري أمام نادي برايتون اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي، وتعد مواجهة الفريق لبطل الموسم خاتمة صعبة بالنسبة له، حيث يسعى الفريق للفوز وعدم الخسارة لنيل شرف الفوز على البطل.

ليفربول صاحب المركز الأول برصيد 96 نقطة، وكان الريدز قد توج بطلاً للمسابقة في وقت مبكر، وبشكل عام تعتبر هذه المباراة سهلة بالنسبة لفريق يورجن كلوب الذي تمكن من الفوز على تشيلسي بخماسية في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي .

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي 2020.