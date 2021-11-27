نيوكاسل يواصل نزيف النقاط بعد السقوط أمام آرسنال

واصل نادي آرسنال الانتفاضة الكبيرة التي يعيشها بعد الفوز على نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي.

اللقاء الذي لُعب على أرضية ملعب "الإمارات" شهد هدفين موقعين بأقدام بايوكو ساكا وجابرييل دوس سانتوس، لينتهي اللقاء بهدفين مقابل لا شيء.

الفريقان دخلا المباراة بهدف حصد الثلاث النقاط، فآرسنال يريد أن يعزز موقفه في ترتيب الجدول أما نيوكاسل فيرغب في الحصول على أول فوز له في الدوري.

الشوط الأول للمباراة لم يشهد أي أهداف لكنه شهد تألق حارس مرمى آرسنال، آرون رامسديل في أكثر من مناسبة ليخيم التعادل السلبي على أول 45 دقيقة في المباراة.

وجاء الهدف الأول للمباراة في الشوط الثاني بأقدام ساكا في الدقيقة 56 بعد جملة تكتيكية اشتراك فيها سميث روي ونونو تافاريس.

ولم يغب الهدف الثاني كثيرًا واستطاع جابرييل أن يضاعف النتيجة للجانرز في الدقيقة 66 بعد أن نزل بديلًا لساكا.

بهذه النتيجة، تمكن آرسنال من رفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس معادلًا نقاط وست هام في المركز الرابع.

بينما واصل نيوكاسل السقوط والتذيل في جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط دون أي فوز.