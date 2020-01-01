نيوكاسل ينتظر العرض الأمريكي المنافس للسعودية للحصول على ملكية النادي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن دخول طرف جديد في المفاوضات من أجل الحصول على ملكية نادي نيوكاسل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "تيليجراف" والتي أكدت أن رجل الأعمال الأمريكي هنري موريس يحضر عرضًا قيمته 350 مليون جنيه استرليني (400 مليون يورو) للحصول على ملكية النادي.

وأوضحت الصحيفة أن موريس من المعجبين بتجربة ملاك نادي ليفربول ويسعى لتكرارها مع نيوكاسل في أقرب وقت ممكن لو استطاع الحصول على ملكية الفريق.

المزيد من الفرق

ولا تعد تلك هي المرة الأولى التي تخرج فيها مثل تلك التقارير، حيث سبق وأكدت صحيفة "ديلي ميرور" على الأمر نفسه قبل أسابيع.

وقال أحد المصادر المقربة من موريس للصحيفة: "لقد درس طريقة تعامل ملاك ليفربول مع الأمور وكيفية نجاحهم مع ليفربول وجعله من القوى المهيمنة في العالم".

وكيل بيل يُحبط نيوكاسل: لا يلعب من أجل المال!

وأضاف: "هناك تفكير جاد في تطوير العديد من الأمور وضخ الاستثمارات في عدة جوانب بالنادي، ليس فقط في التشكيل الأساسي والصفقات، بل في الأكاديمية أيضًا".

وأكمل: "نيوكاسل نادٍ كبير وله تاريخ ضخم وجماهير عريضة، مثل ذلك النادي يملك فرصة كبيرة لمستقبل واعد، والمستثمر يريد أن يأخذ النادي في نفس طريق ليفربول".

جدير بالذكر أن صندوق الاستثمار السعودي والأمير محمد بن سلمان كانا قريبان من الحصول على ملكية نيوكاسل بحسب تقارير صحفية عديدة في الأيام الماضية.