نيوكاسل يستعد لكسر رقمه القياسي في سوق الانتقالات لضم جاريث بيل

نادي نيوكاسل يستعد لكسر الرقم القياسي الخاص به في سوق الانتقالات من أجل ضم الويلزي جاريث بيل من ريال مدريد.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم على إصرار نادي نيوكاسل في الحصول على خدمات اللاعب الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت مجلة "فور فور تو" والتي أكدت أن النادي على استعداد لكسر الرقم القياسي له في سوق الانتقالات من أجل ضم اللاعب.

وأوضحت المجلة أن النادي قد رصد 50 مليون يورو من أجل ضم اللاعب من لصفوفه في سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

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ويسعى النادي لمنح اللاعب نفس الراتب الذي يحصل عليه في صفوف ريال مدريد حتى يوافق على مشروعهم الجديد والانضمام لهم.

وكانت تقارير صحفية عديدة قد أكدت أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اقترب من شراء نادي نيوكاسل يونايتد مقابل 340 مليون يورو.

ويعاني بيل في صفوف ريال مدريد منذ سنوات سواء بسبب الإصابة أو لعلاقته الغير جيدة مع جماهير النادي الملكي التي تظل تطلق الصافرات عليه في كل مناسبة.

جدير بالذكر أن بيل كان قد انضم لصفوف ريال مدريد في 2013 قادمًا من توتنهام هوتسبير الإنجليزي وحصل مع الفريق على أربعة ألقاب دوري أبطال أوروبا.