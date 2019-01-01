نيمار يوضح مستقبله ويرد على الاتهامات الموجهة له علنًا

النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان يوضح كل ما يتعلق بمستقبله والاتهامات الموجهة له في مقابلة تلفزيونية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية برازيلية اليوم أن نيمار دا سيلفا لاعب برشلونة السابق وباريس سان جيرمان الحالي سيظهر بشكل علني يوم الإثنين المقبل للرد على العديد من التساؤلات.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "جلوبو سبورت" والتي أكدت أن نيمار سيظهر بشكل علني على التلفزيون البرازيلي في لقاء صحفي للحديث حول العديد من الأمور المتعلقة به.

ومن ضمن الأمور التي من المتوقع أن يناقشها نيمار في لقائه المنتظر هو مستقبله مع باريس سان جيرمان والذي أصبح ضبابيًا في الأسابيع الأخيرة.

باريس سان جيرمان يتواصل مع وكيل "بيرلو الجديد"

وسيناقش نيمار أيضًا الاتهامات الموجهة له من قبل فتاة برازيلية بالاغتصاب، وهو الاتهام الجاري التحقيق فيه من قبل الشرطة البرازيلية في الوقت الحالي.

وكانت علاقة نيمار بباريس سان جيرمان قد تدهورت في الأيام الأخيرة عقب أن تغيب عن تدريبات النادي وكشفت تقارير عديدة عن رغبته في الرحيل.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية سابقة أكدت أن نيمار يسعى للعودة لصفوف برشلونة بأي شكل من الأشكال خلال الصيف الجاري، وإنهاء تعاقده الحالي مع باريس سان جيرمان.