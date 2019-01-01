نيمار ينقذ باريس سان جيرمان من التعثر أمام ستراسبورج بهدفًا أكروباتيًا

باريس سان جيرمان ينجح في الفوز على ستراسبورج في اللحظات الأخيرة بقيادة البرازيلي نيمار دا سيلفا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حقق فريق باريس سان جيرمان اليوم الفوز أمام نظيره ستراسبورج في لقاء اليوم الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

جاء هذا على ملعب بارك دي برينس وبمشاركة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا للمرة الأولى هذا الموسم بعد غياب طويل دام لأسابيع.

ها قد عاد! 🔙



نيمار أساسيًا مع @PSG_arab أمام ستراسبورج. pic.twitter.com/NY9WZ3uZqW — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 14, 2019

وفشل باريس سان جيرمان في تشكيل خطورة كبيرة على مرمى الضيوف وجاءت أول خطورة من قبل ستراسبورج الذي طالب لاعبوه بركلة جزاء في الدقيقة الـ ١٥ دون استجابة من الحكم.

وفي الشوط الثاني من عمر اللقاء استمر الحال على ما هو عليه دون خطورة لأي من الفريقين لكن الحال تغير في الربع ساعة الأخيرة.

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وكاد نيمار أن يسجل لباريس سان جيرمان في ليلة عودته التي شهدت غضب كبير من جماهير الفريق الباريسي لكن تألق حارس ستراسبورج وأبعد الكرة لركنية.

وقبل نهاية المباراة بلحظات سجل نيمار لباريس سان جيرمان من ضربة خلفية وكرة عرضية معلنًا عن فوز فريقه بالمباراة.

وأضاف البرازيلي الهدف الثاني بصناعة دي ماريا بسهولة لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

بهذه النتيجة يصل باريس سان جيرمان للنقطة العاشرة من خمس مباريات حيث هزم من قبل أمام ستاد رين لكنه يبقى في المركز الأول بشكل مؤقت حتى نهاية مباريات الجولة.