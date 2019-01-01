نيمار ينضم لمعسكر باريس سان جيرمان برغبات الرحيل

الساحر البرازيلي في الصين مع النادي الفرنسي على الرغم من الشائعات

تداولت جميع الصحف العالمية الكثير من الأخبار مؤخرًا عن رغبة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في الرحيل عن ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي والذي انضم إليه قادمًا من برشلونة قبل موسمين.

كانت الكثير من التقارير قد أكدت أن الساحر البرازيلي يرغب في العودة إلى النادي الكتالوني من جديد بعد شعوره بالندم على الرحيل.

وكان نيمار قد رفض الانضمام إلى معسكر النادي الفرنسي مؤخرًا وذلك تمردًا منه على الفريق ورغبة في الرحيل هذا الصيف، ولكن في أحدث مستجدات ذلك الأمر، انضم اللاعب إلى معسكر أثرياء باريس الحالي في الصين.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن الكثير من الصحف لا تزال تؤكد أن نيمار ليس سعيدًا مع الفريق الفرنسي ويرغب في الرحيل خلال الميركاتو الحالي.

🎙️هازارد: "عندما تلعب لريال مدريد يجب عليك تحقيق ألقاب كل موسم، تحتاج دائما للفوز ولا شىء غير الفوز"



"إذا لم تحقق دوري الأبطال سيحزن المشجعون كثيرًا وهذا مقبول بالطبع، في هذا الفريق يجب دائمًا الفوز ولهذا أنا هنا" ⚪️⚪️ pic.twitter.com/jo4aO6qGsw — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 24, 2019

يذكر أن بعض التقارير قد تحدثت عن مفاوضات أخرى مع يوفنتوس الإيطالي الذي قام ببعض الصفقات الجيدة أيضًا هذا الصيف.