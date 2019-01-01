باريس سان جيرمان

نيمار ينضم لمعسكر باريس سان جيرمان برغبات الرحيل

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
الساحر البرازيلي في الصين مع النادي الفرنسي على الرغم من الشائعات

تداولت جميع الصحف العالمية الكثير من الأخبار مؤخرًا عن رغبة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في الرحيل عن ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي والذي انضم إليه قادمًا من برشلونة قبل موسمين.

كانت الكثير من التقارير قد أكدت أن الساحر البرازيلي يرغب في العودة إلى النادي الكتالوني من جديد بعد شعوره بالندم على الرحيل.

وكان نيمار قد رفض الانضمام إلى معسكر النادي الفرنسي مؤخرًا وذلك تمردًا منه على الفريق ورغبة في الرحيل هذا الصيف، ولكن في أحدث مستجدات ذلك الأمر، انضم اللاعب إلى معسكر أثرياء باريس الحالي في الصين.

اختيارات المحررين

وعلى الرغم من ذلك إلا أن الكثير من الصحف لا تزال تؤكد أن نيمار ليس سعيدًا مع الفريق الفرنسي ويرغب في الرحيل خلال الميركاتو الحالي.

يذكر أن بعض التقارير قد تحدثت عن مفاوضات أخرى مع يوفنتوس الإيطالي الذي قام ببعض الصفقات الجيدة أيضًا هذا الصيف.

إغلاق