نيمار ينتقد الطاقم الطبي لباريس سان جيرمان بعد خسارة دورتموند

نيمار افتقد الإيقاع أمام دورتموند..

انتقد البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان ، الطاقم الطبي لناديه الفرنسي، عقب الخسارة أمام بوروسيا دورتموند الألماني، أمس الثلاثاء.

نيمار سجل هدفًا في هزيمة سان جيرمان، أمام دورتموند، بنتيجة 2-1، بالمباراة التي جمعتهما بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا .

وتعرض نيمار لإصابة في الضلوع خلال مواجهة مونبلييه، مطلع هذا الشهر، ضمن منافسات الدوري الفرنسي، وكان يأمل في المشاركة أمام أميان، وهو اللقاء الذي سبق مواجهة دورتموند.

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وقال نيمار، في تصريحات لقناة "أر أم سي سبورت" الفرنسية: "البقاء دون لعب في المباريات الأخيرة لم يكن خياري، بل كان قرار النادي".

وأضاف نجم برشلونة السابق: "كنت أرغب في اللعب وشعرت بالراحة، ولكن النادي شعر بالخوف من تجدد الإصابة، وهذا هو ما أعاني منه".

ويستضيف البي إس جي، نظيره الألماني، على ملعب "بارك دي برانس"، بمباراة الإياب، في 11 مارس المقبل.