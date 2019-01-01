نيمار يمنح برشلونة مهلة قبل التوقيع لريال مدريد

هل يستغل برشلونة الفرصة ويستعيد نيمار؟

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منح نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، ناديه السابق برشلونة فترة لمحاولة التعاقد معه قبل أن يتجه للتوقيع مع ريال مدريد.

نيمار نشر صورة عبر حسابه بموقع "إنستجرام" والتي يظهر فيها مع مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ صاحب الـ 27 عامًا سوف ينتظر محاولات برشلونة استعادته حتى يوم 20 أغسطس المقبل.

وأوضحت أنّه في حال رفض النادي الكتالوني تقديم العرض المطلوب من باريس سان جيرمان قبل هذا التاريخ فإن اللاعب لا يمانع الانضمام إلى صفوف ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة أنّ الصراع على نيمار صار فقط بين ريال مدريد وبرشلونة ومن الصعب أن ينضم لفريق آخر حال رحل عن سان جيرمان.

وبما أنّ فيليبي كوتينيو لم يرحل إلى البريميرليج، فقد يكون فرصة البلوجرانا لإتمام صفقة نيمار من سان جيرمان.

جدير بالذكر أنّ برشلونة جلب أنطوان جريزمان ونيتو وفرينكي دي يونج وجونيور فيربو خلال الصيف الجاري.