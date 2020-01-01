نيمار يكشف حقيقة حفله الصاخب في البرازيل

بحضور 150 شخصًا رغم انتشار فيروس كورونا

رد المهاجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان، على التكهنات التي أثيرت مؤخرًا حول إقامته لحفل صاخب بتواجد 150 شخصًا، رغم القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.

بعض التقارير الصحفية زعمت أن نيمار البالغ من العمر 28 سنة، كان سيقيم حفلًا في قصره بمدينة مانجاراتيبا لمدة خمسة أيام احتفالًا بالسنة الجديدة.

وهو ما أثار حالة من الغضب في البرازيل، خاصة وأن الفيروس أودى بحياة أكثر من 19 ألف شخص في البلاد.

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وهو ما دفع الفريق القانوني لنيمار للرد على ذلك في بيان رسمي جاء فيه:"الحفل سيخص إحدى الوكالات غير التابعة له لذلك لن يكون متواجدًا".

وأضاف:"نيمار سيكون مع عائلته وابنه وفريق العلاج الطبيعي خلال ليلة رأس السنة، ولن يحضر أي حفلات من هذا النوع".

وكانت الوكالة المسؤولة عن الحفل، قد أكدت أن المراسم ستتم وفقًا للمعايير الصحية التي تحددها الهيئات العامة، ولكن نيمار قرر إخلاء مسؤوليته بشكل كامل.

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يذكر أن نيمار يعيش حالة جيدة مع باريس هذا الموسم، حيث سجل 9 أهداف في 12 مباراة، ولكنه يعاني حاليًا من إصابة في الكاحل أبعدته عن آخر 3 مباريات للفريق.