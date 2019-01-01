نيمار يكشف: بكيت يومين متواصلين بعد الإصابة

تعرف على تصريحات نيمار حول الإصابة التي تعرض لها وأبعدته عن مواجهة مانشستر يونايتد في الأبطال

أكد نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، تأثره نفسيًا كثيرًا بالإصابة التي لحقت به وأبعدته عن التواجد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد.

نيمار غاب أيضًا الموسم الماضي عن مواجهة ريال مدريد في إياب البطولة بعد الإصابة التي أبعدته لنهاية الموسم.

وقال البرازيلي في تصريحات ببرنامج Fui Clear على موقع "يوتيوب": "الإصابة حاليًا أفضل، لقد خضعت للعديد من الفحوصات والأمور تسير بصورة أفضل ولكني أحاول العودة أسرع".

وتابع: "لا أستطيع الصبر والانتظار كل هذا الوقت للقيام بالشيء الذي أحبه ولعب كرة القدم. فترة الغياب بين 8 إلى 10 أسابيع ولا أعتقد أنني سأبتعد أكثر من ذلك".

نيمار سبق ونشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي رسالة للجمهور يؤكد عودته سريعًا للملاعب.

واختتم: "لقد كانت فترة عصيبة جدًا حتى أنني استغرقت يومين كاملين في منزلي أبكي بعد الإصابة".

نيمار سجل 13 هدفًا في الدوري الفرنسي و5 بدوري أبطال أوروبا بجانب هدفين في مباريات الكأس.