نيمار: يكرهون الصادقين ويحبون الكاذبين!

البرازيلي يرد على الانتقادات..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

نشر نيمار نجم باريس سان جيرمان رسالة عبر إنستجرام، رداً على الحملة المناهضة له في الآونة الأخيرة.

وكتب نيمار:"المشكلة هي أن الناس يصبحوا مكروهين حين يكونوا صادقين، ومحبوبين حين يكونوا غير صادقين".

وكان البرازيلي قد تعرض لسباب جماعي من جانب جماهير باريس سان جيرمان في افتتاح الدوري الفرنسي.

يأتي ذلك على خلفية رغبته بالرحيل عن النادي هذا الصيف، وسط أنباء عن عودته إلى برشلونة، وأنباء أخرى عن اتجاهه للغريم ريال مدريد.

يذكر إن نيمار كان قد انتقل إلى باريس في صيف 2017 كأغلى لاعب في تاريخ اللعبة مقابل 222 مليون يورو.