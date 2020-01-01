نيمار يقود قائمة البرازيل وغياب نجوم ريال مدريد ومانشستر سيتي

تيتي مدرب البرازيل يعلن قائمة منتخب بلاده لمواجهة بوليفيا وبيرو في تصفيات كأس العالم 2022.

أعلن تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل عن قائمة فريقه لمواجهات شهر أكتوبر أمام نظيره البوليفي والبيروفي في تصفيات بطولة كأس العالم 2022.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره الحساب الخاص بمنتخب البرازيل على موقع "تويتر، وكشف عن عدة مفاجآت بغياب عدد من النجوم.

وشهدت القائمة غياب نجم ريال مدريد مارسيلو، ومعه وزميله في الفريق فينيسيوس جونيور، كما غاب إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي.

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وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: ويفيرتون، أليسون بيكر، سانتوس.

الدفاع: دانيلو، جابرييل مينينو، أليكس تيليس، رينان لودي،، ماركينيوس، رودريجو كايو، فيليبي، تياجو سيلفا.

الوسط: كاسيميرو، برونو جيماريش، فيليبي كوتينيو، نيمار، إيفرتون، ريبيرو، دوجلاس لويس، فابينيو.

الهجوم: جابرييل جيسوس، رودريجو جوس، روبرتو فيرمينو، ريتشارلسون.

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وكان من المقرر أن تقام مواجهات تصفيات كأس العالم لقارة أمريكا الجنوبية التي ستقام في أكتوبر المقبل خلال شهر مارس الماضي لكن أزمة فيروس كورونا أجلت كل شيء.

جدير بالذكر أن منتخب البرازيل معه في المجموعة الأرجنتين وبوليفيا وتشيلي وكولومبيا والإكوادور وباراجواي وبيرو وأوروجواي وفينزويلا، حيث تقام التصفيات كلها في مجموعة واحدة لقلة عدد المشاركين.